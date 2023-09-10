مراسم غيابية لمقاتل قوات الدفاع الشعبي شورش  برخدان في حلب

نظم مجلس عوائل الشهداء مراسم غيابية للمقاتل من قوات الدفاع الشعبي شورش برخدان، الذي استشهد بتاريخ 31 آب من العام الجاري، في منطقة وان في باكور كردستان، جراء هجمات دولة الاحتلال التركية.

وشارك في المراسم التي أقيمت في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، المئات من الأهالي وممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية إلى جانب القوات العسكرية.

بدأت المراسم بعرض عسكري قدمه مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في حلب آمنة خضرو كلمة توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيد.

ونوهت آمنة إلى أنه بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم يتكاتف أبناء الشعب، وقالت: "إن المقاتلين في قمم الجبال يسطرون أروع الملاحم ويدونون التاريخ، ونحن نتكاتف ونتحد بفضل دمائهم".

القيادي في مجلس حلب العسكري، مظلوم حلب قال في كلمته: "انضم الشهيد شورش إلى الحركة بغية تحرير وطنه، ناضل مع رفاقه ورفيقاته في قمم الجبال لأنه رفض الرضوخ للطغاة والمحتلين وسعى لإفشال مخططات العدو".

وأضاف مظلوم: "ضحى الشهيد شورش بروحه، وانضم إلى قوافل شهداء الحرية. ولتعلم الدولة الفاشية التركية أنها غير قادرة على كسر إرادتنا، بل إن شهادة رفيقنا تؤجج فينا العزيمة والإصرار على نيل الحرية والانتقام له عبر القضاء على مخططات الأعداء".

أما والدة الشهيد، سلطان أحمد فعبرت عن فخرها بشهادة ابنها وقالت: "لست نادمة على ما قدمته للوطن، وإنني على يقين بأن رفاق دربه سينتقمون له، ولأننا على حق سننتصر ونهزم الأعداء".

ومن ثم استمع المشاركون لصوت الشهيد شورش برخدان، والذي أقسم خلال حديثه على أنه لن يتراجع، إلى أن يُلحق الهزيمة بالعدو.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيد وتسليمها إلى ذويه وسط زغاريد الأمهات.

(كروب/ك)