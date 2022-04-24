مراسم غيابية لمقاتل قوات الدفاع الشعبي حازم النوفل في تل كوجر

توجه المئات من أهالي ناحيتي كركي لكي وتل كوجر إلى قرية كوز التابعة لناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، للمشاركة في المراسم الغيابية للشهيد حازم النوفل الاسم الحركي فداي كوباني، وتقديم واجب العزاء لذويه.

وكان الشهيد حازم النوفل من المكون العربي قد التحق بصفوف قوات الدفاع الشعبي عام ٢٠١٥، واستشهد أثناء تصديه لهجمات جيش الاحتلال التركي على آفاشين في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢.

ولدى وصول الأهالي إلى مدخل القرية، توجهوا صوب الخيمة سيراً على الأقدام، مرددين الشعارات التي تستنكر مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع، ليقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، زلفا بدرو، كلمة قالت فيها "إن تكاتف الشعب الكردي والعربي في خندق واحد هو انتصار للشعوب المضطهدة في تحقيق الديمقراطية والمساواة بين الشعوب وهذا كله بفضل فلسفة القائد أوجلان التي تهدف إلى تحقيق الديمقراطية والحرية".

كما استنكر نواف خدعان الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل كوجر الهجوم التركي على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وشدد "بفضل دماء الشهداء وتكاتف الشعوب سنحقق النصر، وبإرادة الكريلا سنهزم الاحتلال التركي".

ثم قرئت وثيقة الشهيد وسلمت إلى ذويه، لتختتم المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء وتمجد بطولاتهم.

(ف)

ANHA