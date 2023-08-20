مراسم غيابية لمقاتل HPG منذر روج آفا

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو مراسم غيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي الشهيد منذر روج آفا، الاسم الحقيقي يوسف حاجي الذي استشهد في 19 آب في منطقة جيلو بمناطق الدفاع مديا، في قرية كيل حسناك جنوبي ناحية تربه سبيه.

شارك في المراسم أعضاء وعضوات مجالس الناحية وبلداتها والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والمجلس العسكري في مقاطعة قامشلو.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء عبد الرحيم حسو كلمة، بارك فيها انضمام عائلة الشهيد الى مؤسسة عوائل الشهداء، وقال: "هذه المؤسسة التي تضم كافة المكونات وامتزجت فيها دماء الشهداء من أجل الحرية والكرامة".

وأضاف: "نحن هنا نجتمع اليوم لنجدد عهدنا للشهداء برفع وتيرة النضال ونحن مستعدون لحمل سلاح أولادنا والسير على خطاهم لأننا ندرك أن طريق المقاومة هو طريق الشرف والكرامة، وأن الاحتلال التركي يحاول إبادة شعبنا بكافة الطرق والسبل، لذلك نؤكد على استمرار النضال".

ثم ألقى القيادي في المجلس العسكري في قوات سوريا الديمقراطية بمقاطعة قامشلو، دلبرين فرحو، كلمة أكد فيها أن القوات العسكرية ملتزمة بحماية مكتسبات الشهداء والدفاع عن حقوق مكونات المنطقة مهما كان الثمن.

وباسم حركة الشبيبة الثورية السورية، ألقى الإداري في الحركة كيوان كنعان، كلمة، أشار فيها أن الاحتلال التركي يهاجم مناطق الدفاع مديا، بشكل يومي وفي كافة المناطق، بهدف الإبادة، وقال: "نحن في حركة الشبيبة نتعهد لشهدائنا بالسير على خطاهم وحمل سلاحهم ضد الفاشية التركية".

واختتمت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها لذوي الشهيد.

(ل م)