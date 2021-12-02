مراسم غيابية لمقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي HPG

وتوافد المئات من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، اليوم، للمشاركة في مراسم الشهيد عكيد برو، الاسم الحركي هوزان كاتو، التي أقيمت أمام منزله في مركز الناحية.

وحمل الوافدون صور الشهيد عكيد برون وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات الدفاع الشعبي، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع "مديا"، وتحيي كردستان وتحيي الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد خطيب، الذي عزّى ذوي الشهيد عكيد برو، وتمنى لهم الصبر والسلوان، وقال: "على الأعداء أن يعلموا أن هناك المئات من عكيد يقاومون في جبال كردستان ويسعون لتحقيق الأهداف التي يضحي من أجلها أبناء الكرد".

وأشار إلى أن مقاومة ونضال الكريلا في جبال كردستان بباشور كسرت وتجاوزت جميع التقنيات العسكرية التي تستخدمها دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع منذ أكثر من ستة أشهر.

ومن ثم تحدث القيادي في المجلس العسكري لناحية الدرباسيه برخدان عامودا، استذكر جميع الشهداء الذين استشهدوا في سبيل حرية وكرامة الإنسانية، وقال: "الشعب الكردي لديه تاريخ طويل من المقاومة والنضال والانتفاضات التي استطاع من خلاله الحفاظ على أرضه والدفاع عنها في وجه الأعداء منذ الآلاف السنين، وحتى وقتنا الحاضر".

وأضاف: "إن دولة الاحتلال التركي وأعوانها راهنوا على إنهاء حركة حرية كردستان في وقت قياسي، ونحن نرى أن المقاومة مستمرة منذ 44عاماً بفضل تضحيات ودماء الشهداء، وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأصبحوا مثالاً للملاحم البطولية في العالم".

وتخلل المراسيم إشارة عم الشهيد صلاح برو أن الشهيد عكيد كبر على فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان، ضمن عائلة وطنية، لذلك انضم إلى صفوف الكريلا في جبال كردستان ونال مرتبة الشهادة".

وأضاف "الشهيد عكيد كان لديه روح ثورية ونضالية منذ صغره وكان يريد أن يعيش الشعب الكردي بكرامة وحرية في ظل كل ذلك الاستبداد الذي كان يمارس من قبل الأنظمة الرأسمالية والقوموية".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، رزكار حاج علي، وسلمت لذويه، وسط الشعارات التي تحيي الشهادة والشهداء.

(ب ح/أ م)

ANHA