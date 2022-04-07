مراسم غيابية للشهيدين أمارا جيا ودلدار عربو في ناحية الدرباسية

توافد اليوم الخميس، المئات من أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، إلى مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري، للمشاركة في المراسم الغيابية للشهيدين أمارا جيا ودلدار عربو، التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في الناحية.

وبحسب سجلي الشهيدين؛ فإن المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي أمارا جيا (الاسم الحقيقي زيلان محمد) قد استشهدت في الـ 23 تموز/ يوليو عام 2021 في منطقة آفاشين في باشور (جنوب كرستان).

أما المقاتل في صفوف قوات الدفاع الذاتي دلدار عربو، فقد استشهد في الـ 16من تشرين الأول / أكتوبر عام 2019، في منطقة سري كانيه أثناء مقاومته ضد هجمات دولة الاحتلال التركي.

بدأت المراسم الغيابية للشهيدين بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء حميد معيش، كلمة تمنى فيها الصبر والسلوان لذوي الشهيدين دلدار وأمارا، وعاهد عائلتيهما بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي استشهدا من أجلها، وحماية أرض كردستان.

ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، عمران أوركيش، كلمة أشاد فيها بدور الشهداء في تطهير وحماية المنطقة من رجس الأعداء، وقال: "بدماء شهدائنا تتوحد أجزاء كردستان الأربعة، وترتفع معنويات الكرد لتحرير الشعوب وتحقيق حريتهم".

وتخللت المراسم أيضاً، كلمتان ألقيتا باسم عائلتي الشهيدين، الأولى لعائلة الشهيد دلدار عربو، ألقاها عمه، عبد الإله عربو، والذي استهل حديثه بصرخة كاوا العصر مظلوم دوغان: "المقاومة حياة"، وقال: "لا بد من المقاومة وبذل التضحيات للعيش بحرية، فالمقاومة هي الطريق الوحيد الذي يمكن أن تسلكه الشعوب الساعية للحرية".

وأضاف: "لا خوف من بذل التضحيات، لكن يجب أن نخاف عندما نتوقف عن تقديم التضحيات وبذل المقاومة والنضال".

ليلقي بعده جد الشهيدة أمارا جيا (زيلان المحمد)، شيخموس المحمد، كلمة باسم العائلة، قال فيها: "الشهيدة زيلان هي شهيدة جميع الكرد"، مشيراً إلى إصرار الشهيدة على الالتحاق بصفوف قوات الدفاع الشعبي للدفاع عن تراب وطنها.

لتنتهي المراسم بالإعلان عن وثيقتي الشهيدين اللتين أعلنهما عضو مجلس عوائل الشهداء رزكار المحمد، وتسليمها إلى ذويهما.

(ب ح/أم)

ANHA