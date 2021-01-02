مراسم غيابية للشهيدة سلافا وتشييع جثمان الشهيد سليمان في كوباني 

وشيّع المئات من أهالي مقاطعة كوباني جثمان الشهيد سليمان عثمان الذي استشهد بحادث سير بالقرب من سد تشرين أثناء تأديته لواجبه في قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى إقامة مراسم غيابية للمناضلة زنارين زنار المقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي.

والشهيد سليمان عثمان الاسم الحركي ديار شهباء من قرية صندرة التابعة لمدينة الباب، والشهيدة سلافا شيخ محمد الاسم الحركي زنارين زنار من قرية بير زنار التابعة لمقاطعة كوباني.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا، لأرواح الشهداء، تلتها كلمة ألقاها الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أحمد شيخو، أشار فيها إلى أنه يجب على الشعب في شمال وشرق سوريا السير على خطا الشهداء لحماية المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل دمائهم.

وبعدها ألقى عكيد بوطان كلمة باسم مجلس الطبقة العسكري، أكد فيها على النضال في وجه الاحتلال ومرتزقته وتحرير المناطق المحتلة، وذلك بالسير على نهج الشهداء.

كما ألقت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جيهان خضرو كلمة باسم أسرة الشهيد ديار شهباء، أثنت فيها على مشروع أخوة الشعوب الذي يطبّق في شمال وشرق سوريا، كما باركت التضحيات التي قدّمها الشهداء في سبيل تحقيق السلم والأمان في شمال سوريا.

وبعد إلقاء الكلمات حمل ذوو وأصدقاء الشهيد ديار شهباء جثمانه ليوارى الثرى وسط شعارات تمجد الشهداء.

(م ع/ج)

ANHA