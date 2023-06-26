مراسم غيابية للشهيدة ديدار والشهيد رشيد في الحسكة

نظّم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة مراسم غيابية للشهيدين في صفوف قوات الدفاع الشعبي، الشهيدة ديدار تولهدان الاسم الحقيقي ليمان حسن، والشهيد رشيد أرين الاسم الحقيقي أحمد عدنان، اللذين استشهدا في مناطق الدفاع مديا.

وشارك في المراسم، التي نظمت في حي الصالحية بالمدينة، حشد من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدثت بعده عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة روجدا أحمد، استذكرت خلالها جميع شهداء الحرية، وقالت: "نستذكر في شخص الشهيدين جميع شهداء الحرية، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل تحرير شعوبهم من الاحتلال".

وأشارت روجدا أحمد، إلى أن الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع مديا تتم بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكدت روجدا أحمد: "مهما صعّد الاحتلال التركي من هجماته على قواتنا في جبال كردستان، فلن يتمكن من هزيمتهم، وسنبقى مقاومين في وجه الأعداء حتى تحقيق النصر".

كما ألقت باسم القوى العسكرية في الحسكة القيادية في وحدات حماية المرأة، ستيرك ديرك كلمة، قالت فيها: "أن الشهيد رشيد، والشهيدة ديدار وجميع الشهداء خالدون في قلوبنا وسنواصل السير على خطاهم".

وأضافت: "فلتعلم دولة الاحتلال التركي أنها مهما كثفت من هجماتها، فلن نتخلى عن مكتسبات ثورتنا وسنسير على درب شهدائنا حتى تحقيق أمالهم".

واختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدة ديدار تولهلدان، والشهيد رشيد أرين، وتسليمهما لذويهما.

(س س/ م ح)

ANHA