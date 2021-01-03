ونظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، اليوم الأحد، مراسم غيابية، لمقاتلين من قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، استُشهدا في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في مزار الشهيد دلشير في قرية دوكر التابعة للناحية.

والشهيدين هما: "وارشين عكيد" الاسم الحقيقي "هاجر موسى" واستشهدت بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2020، والشهيد "بوطان جيا" الاسم الحقيقي "حاتم البطو" واستُشهد في الـ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2020 في منطقة آفاشين الواقعة في مناطق الدفاع المشروع.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، بعدها ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الناحية، ألقاها دلبرين فرحو، أكد فيها أن "الشهداء هم شهداء كافة الشعوب، لأنهم يحاربون ويضحون بأنفسهم حتى ينعم الشعب بالحرية والأمان".

وتحدث خلال المراسم، عمُّ الشهيد بوطان جيا، سامر البطو باسم أسرته، وعبّر عن فخرهم بارتقاء ابنهم إلى "مرتبة الشهادة في سبيل حماية وطنه وشعبه"، وأكد أن ابنهم "اختار طريق الشهادة بكامل إرادته، وأصبح الآن شهيد الوطن وشهيد جميع الشعوب التواقة إلى الحرية".

كما تحدث والد الشهيدة وارشين، محمود موسى، في مراسمها، وقال: "إننا مستعدون بالتضحية بفلذات أكبادنا" حتى ننعم بوطن حر.

وقرئت بعدها وثيقتا الشهادة وسُلّمتا إلى أسرتي الشهيدين، كما قدّم الأهالي العزاء للأسرتين.

(ك إ/ م ح)

ANHA