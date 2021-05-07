مراسم غيابية للشهيد ظفر تولهلدان في قامشلو

وكان ظفر تولهدان قد انضم إلى قوات الدفاع الشعبي في الـ 21 من آذار عام 2013 واستشهد في الـ 3 من أيار الحالي في هجوم لجيش الاحتلال التركي على منطقة آفا شين في مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

وحضر مراسم التشييع الغيابية التي أقيمت في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو أهالي المدينة وريفها وأعضاء حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الحماية الجوهرية ومجالس الشعب ومؤتمر ستار وأمهات الكريلا وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ورفاق الشهيد ظفر.

خلال المراسم، عزت عضوة مجلس عوائل الشهداء هيفي سيد، أسرة الشهيد واستذكرت كل شهداء الحرية. وحيّت مقاومة الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

واستذكر عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، صابر محمد، جميع المقاتلين والمقاتلات الذين استشهدوا في حملة صقور زاغروس الثورية.

ولفت محمد إلى أن الهدف التركي من الهجوم على مناطق الدفاع المشروع في آفا شين وزاب ومتينا هو "إبادة الكرد، هذا ليس هجومًا على حزب العمال الكردستاني فقط، والذين يدّعون أن الدولة التركية لا تعادي الكرد إنما يخدعون أنفسهم".

وبعد الكلمات، سلمت وثيقة الشهيد ظفر تولهلدان إلى أسرته.

وانتهت المراسم بهتافات "الشهداء خالدون" و"عاشت مقاومة الكريلا".

(م)

ANHA