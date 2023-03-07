مراسم غيابية للشهيد زانا آمد في الحسكة

توجه صباح اليوم أهالي مدينة الحسكة وقراها، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وذوو الشهداء من كافة المكونات إلى الخيمة التي نصبت في حي مرشو في المدينة، للمشاركة في مراسم الإعلان عن استشهاد المقاتل في قوات الدفاع الشعبي فلات حسين، الاسم الحركي زانا آمد، وتقديم واجب العزاء لذويه.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضوة مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة فاطمة عاب، وقالت فيها: "نعزي عائلة الشهيد زانا آمد وقوات الدفاع الشعبي باستشهاده، فالشهيد زانا ضحى بروحه في سبيل الدفاع عن أراضيه ومناطقه".

ومن جانبه ألقى القيادي في المجلس العسكري لإقليم الجزيرة أحمد كرعان كلمة بيّن فيها، أن الشهداء هم القادة الحقيقيون لثورة شمال وشرق سوريا، وتابع قائلاً: "الشهيد زانا آمد التحق بقافلة الشهداء من أجل أن نحيا بعزة وكرامة".

كما ألقيت كلمة من قبل العضوة في منسقية مؤتمر ستار هيفين سليمان توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهيد زانا آمد، كما استذكرت جميع شهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير مناطقهم.

وبينت هيفين سليمان، "أن شهداءنا رسموا لنا طريق الحرية والفداء بدمائهم الطاهرة، وأهدوا طريق الحرية للإنسانية جمعاء".

كلمة قوى الأمن الداخلي بمدينة الحسكة ألقاها العضو ادريس أوسو قال فيها: "ننحني إجلالاً وإكباراً أمام جميع شهداء ثورتنا الطاهرة في جميع أجزاء كردستان، تحت خيمة الشرف والكرامة نستذكر جميع شهدائنا".

وأوضح ادريس أوسو في نهاية حديثه "أنهم يستمدون قوتهم ومعنوياتهم من شهدائهم، نحن قدمنا الآلاف من الشهداء في سبيل الحرية والكرامة".

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد زانا آمد من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء آيا كلش وسلمت لذويه.

وانتهت المراسم الغيابية للشهيد زانا آمد بترديد شعارات تحيي الشهداء، وزغاريد الأمهات.

(م ح)

ANHA