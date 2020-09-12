مراسم غيابية للشهيد سليمان حسن في الدرباسية

وتوافد المئات من أهالي ناحية الدرباسية، وأعضاء المؤسسات المدنية إلى خيمة الشهيد في قوات الدفاع الشعبي سليمان حسن، والتي نصبت في قرية الغنامية، وزُينت الخيمة بصور الشهيد حسن والقائد عبد الله أوجلان.

المراسم الغيابية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث باسم مجلس عوائل الشهداء العضو، محمد خطيب، وتمنى الصبر والسلوان لذوي الشهيد، وقال "ننحي إجلالًا واحترامًا أمام شهداء الحرية، هؤلاء هم شهداء كافة الشعوب التي ما زالت تحت وطأة الاضطهاد والظلم".

وبعد ذلك ألقى حسين كوجر كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية، تحدث خلالها عن معنى الشهادة وارتباطها الوثيق بالأرض والمجتمع، والدور الذي يؤديه الشهداء في التصدي للمخططات التي تحاك ضد الشعوب في هذه المرحلة الحساسة.

وعاهد حسين كوجر، كافة شعوب المنطقة، وذوي الشهداء بالسير على خطا الشهيد سليمان حسن والدفاع عن الأرض للحفاظ على كافة المكتسبات.

ومن جانبها وباسم ذوي الشهيد، باركت عمته، أفين حسن، شهادة سليمان حسن على جميع الشعوب العاشقة للحرية، وعبّرت عن فخرهم بابنهم.

وفي ختام المراسم قُرئت وثيقة الشهادة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء سوزدار محمد وسلمت لذويه وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(ب ح/هـ ن)

ANHA