مراسم غيابية للشهيد جيا سري كانيه في الحسكة

توجه اليوم، أهالي مدينة الحسكة وقراها، إلى مزار الشهيد دجوار في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، للمشاركة في المراسم الغيابية التي نظمها مجلس عوائل الشهداء، للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي جيا سري كانيه، الاسم الحقيقي علي حاجي، الذي استشهد خلال تصديه لهجمات دولة الاحتلال التركي في منطقة متينا بباشور (جنوب كردستان).

شارك فيها حشد كبير من أهالي مدينة الحسكة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الأحزاب السياسية الكردية، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية فيها، رافعين أعلام وحدات حماية المرأة YPJ، ووحدات حماية الشعب YPG، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وصور الشهيد جيا سري كانيه.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، بالتزامن مع تقديم عرض عسكري من قبل وحدات حماية الشعب والمرأة.

تلاه إلقاء كلمة من قبل عضو قيادة المجلس العسكري في مقاطعة الحسكة، ذياب حسكة، قال فيها "ننحني إجلالاً وإكراماً لعظمة الشهيد وجميع شهداء الحرية، وأن الشهيد ضحى بروحه وجسده في سبيل حماية هذه الأرض".

مؤكداً أن "اردوغان مهما حاول لن يكسر من إرادتنا وإصرارنا على النصر".

وأشار ذياب حسكة إلى أهداف جيش الاحتلال التركي من هجماته على باشور (جنوب كردستان) وشمال وشرق سوريا، قائلاً "الهدف من استمرار اردوغان في هجماته على مناطقنا هو احتلال الأراضي الكردستانية، وتجزئتها أكثر مما هي مجزأة، وتهجير الكردستانيين، والقضاء على ثقافتهم"، متعهداً بالاستمرار في المقاومة ضد ما تتعرض له المنطقة من هجمات.

خلال المراسم، قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد وثيقة الشهيد لتسليمها لذويه، وقرأت رسالته التي تركها مع رفاقه عن مسيرته في صفوف قوات الدفاع الشعبي، وأهدافهم ومساعيهم.

كما تحدث خالد حاجي، والد الشهيد خلال مراسمه وأكد على استمرارهم في النضال ومواصلة درب ولده الشهيد، قائلاً: "قدمنا الآلاف من الشهداء من أجل كردستان ولن تذهب دمائهم هدراً، كردستان لن تتجزأ على الإطلاق، ونتعهد لشهدائنا بذلك عبر السير على خطاهم".

وانتهت المراسم بترديد المشاركين شعارات تحيي مقاومة الشهداء "عاشت مقاومة الشهيد جيا، الشهداء أحياء لا يموتون" وزغاريد الأمهات.

(كروب/أم)

ANHA