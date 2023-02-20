مراسم غيابية للكريلا آركش تولهلدان في حلب

ولتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد، رمضان حمكي (الاسم الحركي: آركش تولهلدان) نصب مجلس عوائل الشهداء خيمة في ساحة الشهداء بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وزار الخيمة حشد من الأهالي ووفود من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأت المراسم بعرض عسكري قدمته وحدات حماية الشعب والمرأة بالتزامن مع الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده الإدارية، آمنة خضرو كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، قالت: "أُحيي هذه المقاومة التاريخية التي يسطرها الكريلا".

وتابعت: "يناضل الكريلا في أجزاء كردستان الأربعة وفقاً لنهج القائد عبد الله أوجلان؛ لنيل الحرية وتحقيق السلام، لكن الدول الإمبريالية تقابل مقاومتهم هذه بهجمات بكافة الأسلحة الثقيلة وحتى المحرمة دولياً".

أكدت آمنة على نصر الكريلا بقولها: "نقف مع قواتنا الكريلا، ولن نتراجع خطوة، وبإرادتنا وصمودنا سنهزم العدو ونحقق النصر والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

ألقى بعدها القيادي في وحدات حماية الشعب، شرفان عفرين، كلمة، وقال فيها: "الشهيد آركش انتسب للكريلا وناضل لسنوات عديدة ونال مرتبة شريفة وهي الانضمام إلى قوافل الشهداء، نحن نفتخر بشهادته".

مضيفاً: "الشهيد آركش كسائر رفاقه الكريلا، سار على الفكر والمشروع الذي نشره القائد عبد الله أوجلان، وحارب الدول المناهضة للإنسانية، وسعى للقضاء على الذهنية الديكتاتورية، وبشهادته أفاد للعالم بأن الإرادة والتدريب الأيديولوجي أقوى من أعتى الأسلحة".

ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل عضوة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، زكية مصطفى، وتسليمها لذويه.

وانتهت المراسم بشعار "الشهداء لا يموتون".

(ن ش/ س ر)

ANHA