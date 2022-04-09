مراسم غيابية في الحسكة لمقاتل من YPG استشهد في كوباني عام 2014

ونظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، صباح اليوم مراسم غيابية للمقاتل في وحدات حماية الشعب YPG آراس سيدو، الذي استشهد في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014، أثناء مقاومته مع رفاقه ضد هجوم مرتزقة داعش على مدينة كوباني.

بدأت المراسم التي أقيمت في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية، بالوقوف دقيقة صمت من قبل المشاركين، بالتزامن مع عرض عسكري قدمته قوات الدفاع الذاتي، تلته كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه، عيدة سمعو، أكدت فيها أن الشهيد آراس لم يكن الشهيد الأول والأخير ضمن عائلته التي تناضل من أجل الدفاع عن الأرض.

كما ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، شيار حسكة، كلمة تمنى في بدايتها الصبر والسلوان لذوي الشهيد، ونوه إلى البطولة التي سطرها الشهيد آراس سيدو والمستمدة من ميراث عائلة رستم جودي الوطنية والمناضلة في سري كانيه.

وأكد شيار حسكة أن قواتهم العسكرية مستمرة، وستستمر في النضال والذود عن المنطقة، في وجه كل ما تتعرض له المنطقة، بهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة بفضل نضال الشهداء من أمثال آراس سيدو ورفاقه، قائلاً: "لا سبيل أمامنا سوى التضحية، ونحن جميعنا لذلك مستعدون".

لتنتهي المراسم بالكشف عن سجل الشهيد آراس سيدو، والذي قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وتسليمها إلى ذويه.

وبحسب السجل فالشهيد آراس سيدو (الاسم الحركي رستم جودي)، قد انضم إلى صفوف وحدات حماية الشعب YPG عام 2013، واستشهد في مقاومة كوباني خلال كانون الأول/ديسمبر عام 2014.

(ن م/أم)

ANHA