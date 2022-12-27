مراسم غيابية في عامودا لمقاتلة استشهدت بهجوم كيماوي للاحتلال التركي

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، اليوم الثلاثاء، مراسم غيابية للمقاتلة في صفوف قوات الدفاع الشعبي، جاندا إسماعيل (الاسم الحركي آدار جيا) التي استشهدت في 5 تشرين الثاني الماضي، مع 10 من قوات الكريلا، خلال الهجمات الكيماوية لجيش دولة الاحتلال التركي.

نصبت الخيمة أمام منزل الشهيدة آدار، في قرية وردية الواقعة على طريق الحسكة - عامودا، حيث عُلّقت في الخيمة صور القائد عبد الله أوجلان، وصور شهداء الحرية.

وحضر المراسم العشرات من أهالي عامودا، وممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية وأعضاء قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية، وعضوات مؤتمر ستار في ناحية عامودا.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء بناحية عامودا، محمد سعيد فرسو، كلمة أشار فيها إلى واقعة حرق جيش الاحتلال التركي لجثث جنوده في وضح النهار، واصفاً أردوغان بأنه لا "يمتلك حتى أدنى أخلاق الحرب".

وأكد أن قوات كريلا الحرية هي القوة التي وعدت الشعوب المضطهدة بتخليصها من العبودية والاضطهاد، وقال: "كريلا الحرية لا تعرف الحدود فهي تحارب في جميع الأماكن"، وعاهد "شعبنا وقواتنا بالسير على نهجهم، ومساندة قوات الكريلا حتى النهاية".

بدورها، أشارت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية عامودا، جليلة عثمان، إلى أن دولة الاحتلال التركي تستهدف إرادة المرأة خاصة، في مسعى منها لكسر إرادتها، والنيل من مكتسباتها التي تحققت بفضل تضحياتها وتضحيات الآلاف من الشهداء، مؤكدةً "لن نحني رؤوسنا لأحد".

من جهته، أشاد الرئيس المشترك لبلدة جاغر بازار التابعة لناحية عامودا، عرب كسار، بالتضحيات التي قدمتها الشهيدة جاندا، واستذكر في شخصها شهداء مجزرة باريس الثانية.

لفت كسار خلال كلمته، الانتباه إلى استخدام دولة الاحتلال التركي، للأسلحة المحرمة دولياً (كيماوية) ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وشن هجمات احتلالية على شمال وشرق سوريا، واستهداف المناضلين الكرد، مبيناً أن دولة الاحتلال التركي وداعش وجهان لعملة واحدة.

اختتمت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدة جاندا إسماعيل، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء هناء خالد وتسليمها لذويها، وسط زغاريد الأمهات.

(د د/ي م)

ANHA