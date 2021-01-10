مراسم غيابيّة للشّهيد علو أبو شيرو في الشّهباء

وشارك المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشّهباء في المراسم الغيابيّة للشّهيد محمد البشار الاسم الحركي علو أبو شيرو الذي استشهد أثناء تصدّيه لهجمات المرتزقة في مدينة عفرين عام 2016.

ونظّمت المراسم في مسرح مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء، والذي زيّن بصور الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء من قبل محمد ولو، قدّم من خلالها واجب العزاء لذوي الشهداء، وقال: "هؤلاء شهداء الوطن، رووا بدمائهم أرض وطننا في سبيل قضيتنا".

وألقيت كلمة باسم إدارة مجلس مقاطعة الشهباء، من قبل وفاء الحسين، قالت فيها: "أيّها الشعب العظيم نجتمع اليوم لنعلن عن كوكبة جديدة من الشهداء لروج آفا، الذين استشهدوا في فترات سابقة من ثورة الحرية ضدّ أشكال الظلم والقهر والإرهاب، وهم يدافعون عن الشعب الأعزل في مراحل الأزمة السورية، حيث عمّ وانتشر الإرهاب في وطننا".

وألقيت أيضاً كلمة باسم الأمين العام للتحالف الوطني السوريّ، ألقاها أحمد أعرج، قال فيها: "المجد للشّهداء والخلود لأرواحهم الطّاهرة، السلام لذكراهم، فهم يعيشون معنا، هؤلاء الأشبال اقتحموا وكر داعش في عندان وكشتعار، فهم الفدائيّون والأبطال في سبيل الحرية".

ثمّ قُرئت وثيقة الشّهيد علو أبو شيرو من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء أحمد رمو، وسلّمت لذويه.

ومن ثمّ انتهت المراسم بترديد الشّعارات التي تمجّد الشّهادة والشّهداء.

(ل ش/إ)

ANHA