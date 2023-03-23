مراسم عزاء لشهداء جندريسه في الشهباء

العزاء قدم في صالة جين في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث عضو المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين والشهباء محمد نعسو، وتقدم بالعزاء لذوي الشهداء الأربعة .

نعسو أشار إلى جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته والتي تستمر منذ 5 أعوام في عفرين، وإلى محاولة الاحتلال محو تاريخ المقاطعة، وقال: " يستهدف الاحتلال بشكل مباشر تاريخ المنطقة وشعبها وطبيعتها وذلك عبر عدة سياسات منها المخفية التي يعمل عليها عبر الحرب الخاصة، ومنها الظاهرة للعلن عبر القتل والخطف والاغتصاب ، ناهيك عن فرض الإتاوات وترهيب الأهالي".

وتابع نعسو حديثه: "عيد نوروز عيد مقدس للشعب الكردي، ولهذا قامت الاستخبارات التركية ومرتزقتها بافتعال هذه المجزرة التي استهدفت الكرد بشكل عام، وأرادوا إخماد شعلة الحرية التي لطالما أوقدناها ضد المحتل وسياساته الإجرامية على مدار قرون وعقود".

وأضاف نعسو لحديثه أن ما يقوم به الشعب في جندريسه هو "انتفاضة ضد الظلم والاستبداد الذي يلحق بالشعب الكردي منذ خمس سنوات، إلا أنه مع استشهاد شهداء نوروز 2023 أصبحوا شعلة حقيقية في وجه الاحتلال وكافة الجهات التي تساهم في إمحاء وجود الشعب الكردي الذي لطالما كان مصدر خوف لهم".

أما الإدارية في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين والشهباء أليف شيخ محمد، فقالت:" إن المرأة في جندريسه المحتلة أكدت بأن إرادة المرأة وإرادة الشعب الكردي أقوى من مخططاتهم وسياساتهم القذرة".

وأضافت أليف شيخ محمد لحديثها: "المرأة الكردية التي انتفضت في وجه المحتل التركي ومرتزقته، ونادت بأعلى صوتها بأن الشعب الكردي لا يموت، زرعت الخوف في قلوب المرتزقة".

وأكدت بأنهن مهجرات عفرين ونساء الشهباء ماضيات على نهج المقاومة مشددة على أن جندريسه ستكون مقبرة للظلم وللاستبداد.

من ثم قالت ابنة عم الشهداء عريفة محمد عثمان: "إننا من عائلة معروفة بعائلة البيشمركة، لأننا عائلة وطنية لا تقبل الظلم والاستبداد، وخلال خمسة أعوام الماضية، كان لعائلتي نصيب من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحقهم وذلك بهدف ترهيبهم وإخراجهم من المقاطعة".

وتابعت عريفة عثمان حديثها: "في ليلة إيقاد شعلة نوروز، قام شهداؤنا بإيقاد الشعلة ، لتهاجمهم مجموعة من المرتزقة الذين لا يفرقون بين النساء والرجال، وأقدموا على قتل أربعة أشخاص من عائلتي بكل دم بارد وأمام أعين المجتمع الدولي الذي يغض الأنظار عن الجرائم في عفرين منذ خمسة أعوام".

واختتمت عريفة عثمان حديثها بالدعوة لمحاسبة تركيا ومرتزقتها "يجب محاسبة تركيا ومرتزقتها على الجرائم التي يرتكبونها منذ خمسة أعوام، والانتقام لشهداء ليلة نوروز الذين أناروا بأجسادهم درب الحرية ".

ليردد الحضور بعدها شعارات تحيي مقاومة جندريسه وعفرين، وهتافات تمجد الشهداء.

لتنطلق بعدها مسيرة باتجاه مفرق ناحية الأحداث لاستلام جثمان المقاتلة في وحدات مكافحة الإرهاب روجنك رفعت، لتوارى الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء.

(سـ)

ANHA