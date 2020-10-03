وتوفي يوم الخميس، المرجع الديني الأعلى للديانة الإيزيدية في العالم، ورئيس المجلس الروحاني في معبد لالش، خرتو حجي إسماعيل، والذي يُعرف بـ “بابا شيخ” في أحد مشافي هولير بجنوب كردستان.

ولتقديم واجب العزاء توافد أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى البيت الإيزيدي الكائن في حي الشيخ مقصود.

وتحدثت خلال تقديم واجب العزاء الإدارية في البيت الإيزيدي كولة غزالة عن الدور الريادي والمهم لـ "بابا شيخ" في إعادة دمج المختطفات الإيزيديات في المجتمع مرة أخرى، وتخفيف الضغوط النفسية عليهن.

كما وأشارت كولة إلى أن ثقافة السلام التي كان ينادي بها الأب الروحاني لديانتهم أسهمت بشكل كبير في خلق جو من التعايش السلمي والأمن بين شعوب وثقافات المناطق الأخرى.

وأنهت كولة حديثها بالترحم على روح المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العالم " بابا شيخ".

ANHA