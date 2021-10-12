مراسم عزاء لأربعة شهداء من كركي لكي

وتوجّه المئات من أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر ومدينة ديرك إلى خيمة عزاء الشهداء التي نُصبت أمام منزل الشهيدة أمارا جودي في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء، والتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

والشهداء هم: (آزاد جلي - الاسم الحقيقي صدّيق بوداك باي أوغلو، وأمارا جودي - الاسم حقيقي روجين رمضان، وسردم جودي ـ الاسم حقيقي يوسف إبراهيم، وعضو قوات الأمن الداخلي في كركي لكي، خاشع خليف).

ورفع المعزون أثناء توافدهم صور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء ورددوا الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيي مقاومة الكريلا.

وعند وصولهم إلى خيمة العزاء وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي، قهرمان محمد، كلمة ندد فيها بخيانة الديمقراطي الكردستاني: "الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن عداءه للشعب الكردي بتواطئه مع الدولة التركية، وشنه هجمات على أبنائنا الذي يحمون مكتسبات الشعب الكردي".

وشدد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد عبد الرحيم، على ضرورة التمسك بنهج الشهداء لتحقيق الأهداف، وتابع "نستنكر صمت المجتمع الدولي حيال استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً ضد أبنائنا الذين يدافعون عن قيم الحرية والسلام".

ومن جهته، أكد عضو قوات الأمن الداخلي أحمد محمد "على ضرورة التيقظ تجاه السياسات التي تمارس على مناطق شمال وشرق سوريا والوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي وسياساتها".

لتنتهي مراسم العزاء بقراءة وثائق الشهادة وتسليمها لذوي الشهداء، وسط الهتافات التي تمجّد الشهادة والشهداء.

(ك-ع/ آ)

ANHA