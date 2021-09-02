مراسم عزاء في كركي لكي لذوي الشهيد هوكر بوطان

وتوافد المئات من الأهالي إلى خيمة العزاء التي نصبت في كركي لكي لتقديم واجب لذوي الشهيد عبدالعزيز ياشل الاسم الحركي هوكر بوطان.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة الصمت، ومن ثم ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة مجلس عوائل الشهداء القاها محمد جميل، مؤتمر ستار هدية محمد، حزب الاتحاد الديمقراطي حسين رمضان ، وباسم عائلة الشهيد عكيد إبراهيم.

وتطرقت جميع الكلمات إلى ضرورة المقاومة في وجه الاتفاقيات الدولية التي تحاك ضد مناطق شمال وشرق سوريا ومشروعها الديمقراطي الذي أسسه الشعب بإرادتهم ودماء ابنائهم .

واختتمت الكلمات بالمعاهدة بالسيرعلى نهج الشهداء حتى تحقيق النصر والحرية وترسيخ مبدأ العيش المشترك.

(ك-ع/ آ)