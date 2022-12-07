مراسم عزاء الشهيد فائق عفرين في الشهباء

وشارك المئات من مهجّري عفرين وأهالي منطقة الشهباء في مراسم عزاء الشهيد شرفان محمد مامو (الاسم الحركي: فائق عفرين).

استشهد فائق عفرين مع رفاقه الأربعة؛ بهارين كندال، شيار ساسون، شيار كوباني وسيدار جان فَدا في 24 أيلول عام 2020 في منطقة وان.

تجمّع الأهالي أمام منزل أسرة الشهيد في قرية تل قراح التابعة لمقاطعة الشهباء. ثمّ ألقت منال شيخو كلمةً باسم مجلس عوائل الشهداء وقالت: "نستذكر في شخص الشهيد فائق ورفاقه، جميع شهداء النضال في سبيل الحريّة. فليعلم العدو جيّداً أنّنا نقف مع قواتنا وكريلانا".

بعد ذلك ألقت أمينة سليمان كلمةً باسم مؤتمر ستار، قالت فيها: "يضحّي أبناؤنا بأرواحهم في سبيل قضيتهم ليعيشوا أحراراً. ونحن سنواصل النضال بإصرارٍ كبير وسنقاوم الاحتلال".

وفي ختام المراسم ألقى ابن عمّ الشهيد فائق عفرين كلمة قال فيها: "نحن نعتزّ بشهدائنا. وسنسير على خطاهم".

(ر)

ANHA