مراسم استذكار لشهداء مجزرة تفجير قامشلو

حضر المراسم العشرات من أهالي مدينة قامشلو، ممثلون عن الإدارة الذاتية، عضوات مؤتمر ستار، أعضاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وسط رفع صور الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها أدلى مجلس مدينة قامشلو ببيان قرئ من قبل عضوة المجلس حسنة رمو.

أوضح البيان أنه على الرغم من ضخامة الانفجار إلا أن أي طرف ممن يدعون حماية حقوق الإنسان لم يندد بالتفجير أو يصدر بياناً حول الحادثة، وتابع البيان:" نحن كمجلس مدينة قامشلو نعاهد شعبنا على الوقوف ضد الإرهاب، وسنقف إلى جانب شعبنا حتى بناء مجتمع ديمقراطي ونظام لا مركزي"

كما تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو عمر موسى واستذكر في شخص جميع شهداء كردستان والجبال الحرة شهداء تفجير مدينة قامشلو.

أوضح موسى أن أهداف أولئك الشهداء كانت تحرير هوية وثقافة ولغة مجتمعهم وأشار إلى أن هذا الهجوم الإرهابي استمرار لهجمات الدول المحتلة التي تحاول حتى اليوم القضاء على هوية ووجود الشعب الكردي.

ولفت موسى إلى الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها المحتلون بشكل يومي كنبش مزارات الشهداء المقدسة وممارسات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة. ولكن في مواجهة هذا الأمر يلجأ الشعب الكردي إلى ميراث أربعين عاماً من النضال في جبال كردستان.

بعدها أوقد مجلس مدينة قامشلو ومجلس عوائل الشهداء الشموع. وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

والجدير بالذكر أنه بتاريخ 27 تموز عام 2016 استهدف مرتزقة داعش الحي الغربي بمدينة قامشلو بشاحنة محملة بالمتفجرات ما أسفر عن استشهاد 62 شخصاً وإصابة أكثر من 176 شخصاً.

(م م)

ANHA