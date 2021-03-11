مراسم استذكار لشهداء الهجوم على بلدية قامشلو في الذكرى السنوية السابعة

حضر مراسم الاستذكار، التي أقيمت في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو، أعضاء بلدية الشعب بمدينة قامشلو، مؤسسات الإدارة الذاتية، عائلات وأصدقاء الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تحدث بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء علي عمر الذي قدم العزاء لذوي الشهداء، وقال:" في تلك الفترة استُهدفت مكونات المنطقة من قبل مرتزقة داعش، ولكن بقوة شابات وشباب المنطقة تمت هزيمة ذلك الإرهاب".

وأوضح عمر أنه تم الانتقام لأولئك الشهداء وسيتحقق هدف جميع الشهداء في روج آفاي كردستان بتحقيق حرية المكونات.

كما ألقى نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب بمدينة قامشلو نوري إبراهيم كلمة، عاهد خلالها على متابعة درب الشهداء.

وبعد انتهاء الكلمات تم إشعال الشموع على أضرحة الشهداء.

وفي 11 آذار عام 2014 كان مرتزقة داعش قد هاجموا بلدية الشعب بمدينة قامشلو حين كان أعضاء وإداريو البلدية يعقدون اجتماعاً، ما أسفر عن استشهاد 11 عضواً من أعضاء بلدية الشعب.

(م م)

ANHA