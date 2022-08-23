مراسم استذكار للشهيدة سوسن بيرهات وشقيقتها تثني على نضال قسد واعتقالها للجواسيس

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء لاستذكار الشهيدة سوسن بيرهات .

صادف الـ 19 من آب الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة YPJ)) والمجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية سوسن بيرهات، والمقاتلين عكيد كركي لكي، وروبار حسكة، والرفيق سيف الله أحمد، إثر استهداف دولة الاحتلال التركي لمقر مجلس العلاقات في مجلس تل تمر العسكري.

وضمن حملة " القسم" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، ألقي القبض على الجواسيس والعملاء الذين تسببوا باستشهادهم.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين نادر مسلم كلمة عاهد فيها على السير على درب الشهداء: "إننا نعاهد الشهداء على السير على الدرب الذي استشهدوا من أجله ونحن سنستمر بما بدؤوه ونحقق ما كانوا يسعون من أجله واستشهدوا في سبيله".

وأشار مسلم خلال كلمته إلى أن الأعداء لن ينالوا منهم: "مهما زادت وحشية الأعداء في استهدافنا فلن يتمكنوا من النيل منا لأننا نحن شعوب شمال وشرق سوريا لن نتوانى عن الفداء بأرواحنا من أجل حماية مناطقنا وقيمنا".

ومن جهتها ألقت شقيقة الشهيدة سوسن بيرهات إلهام محمد كلمة تطرقت فيها إلى أن تركيا تحاول إبادة الشعب الكردي ولكن تجابه هذه المحاولات مقاومة صلبة من قبل الكرد.

وفي السياق نفسه نوّهت إلهام إلى أن تركيا تريد أن تفشل ثورة روج آفا بكافة الوسائل: "وتستمر أفعال تركيا في إفشال ثورة روج آفا من خلال استهداف قياداتها، ولكن هيهات فنحن شعب مقاوم ولن نستسلم أمام تلك الأفعال".

وأثنت إلهام على نضال قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذها عملية القسم والقبض على الخونة: "نحن نشكر قوات سوريا الديمقراطية في القبض على الخونة الذين تسببوا باستشهاد خيرة أبناء وبنات وطننا".

وبعد ذلك أوقد الحضور الشموع على أضرحة الشهداء. تلا ذلك مشاهدة سنفزيون عن حياة الشهيدة سوسن بيرهات.

لتنتهي مراسم الاستذكار بتعالي الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(سـ)

ANHA