مراسم استذكار لـ 100 من شهداء شهر آذار في قامشلو

ونظم مجلس عوائل الشهداء مراسم استذكار لـ 100 شهيد من وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات سوريا الديمقراطية والكريلا، وشهداء 11 آذار، وانتفاضة 12 آذار، بمشاركة ذوي الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية وأهالي المدينة.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تحدث بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء، عمر موسى ، واستذكر في البداية شهداء الحرية وشهداء شهر آذار، وقال: "جميع الانتصارات والتلاحم والديمقراطية التي وصلنا إليها هي بفضل ما قدمه الشهداء من الكرد، والعرب، والسريان وجميع مكونات المنطقة".

ثم قرأت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء للجزيرة، بشرى حسين، رسالة موجهة من منظومة المجتمع الكردستاني KCK إلى أمهات الشهداء وأمهات السلام، عاهدت فيها على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق ما ناضلوا من أجله، وناشدت منظومة المجتمع الكردستاني للالتفاف حول نهج المقاومة والسير على الطريق الذي رسمه الشهداء بدمائهم.

واختتمت مراسم الاستذكار بإهداء مجلس عوائل الشهداء ظروفاً تحوي صور القائد عبدالله أوجلان، وصورة شهيد كل عائلة لذويه.

(كروب/ل)

ANHA