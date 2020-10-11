مراسم استذكار في قامشلو للباحث والمفكّر ديفيد غرايبر 

وحضر مراسم الاستذكار عدد من أصدقاء ديفيد غرايبر وعضوة رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة نضيرة كوريا وطلعت يونس بالإضافة إلى ممثّلين عن مؤسّسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس المحلّي في مقاطعة قامشلو.

بدأت المراسم بالوقف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, تلاها عرض فلم قصير عن حياة ديفيد غرايبر ومسيرة نضاله باللغتين الإنكليزية والكرديّة, ثمّ ألقت عضوة رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف كلمة حيّت فيها نضال ديفيد غرايبر من أجل القائد أوجلان وشعوب شمال وشرق سوريا, وتقاسم أفكاره وآرائه.

وقالت: "اليوم نستذكر صديقاً عزيزاً ووفيّاً للقائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي, والذي ناضل من أجل المرأة ومن أجل ثورة روج آفا بفكره وآرائه, ووقف في وجه القوة السلطوية, ورفض الظلم على الشعب الكردي ألا وهو العالم والفيلسوف ديفيد غرايبر".

وبيّنت فوزة بأنّ العالِم ديفيد تحلّى بشخصية قوية وبالفكر والمعرفة ووضعها في خدمة الإنسانية والمرأة, ولم يستخدمها لمصلحته الشّخصية، فقد زار روج آفا مرّتين في الأعوام المنصرمة، وتطلّع عن قُرب على مجريات ثورة روج آفا والمكتسبات التي حققتها بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان ونضال الشّعب فيها".

وأكّدت فوزة: "بأنّ ديفيد كان صادقاً بعلاقته مع شعوب المنطقة، وقدّم مقترحات للرفع من مستوى الوعي والمعرفة أثناء زيارته لجامعة روج آفا, كان له ارتباط قويّ مع القائد, كان بفكره وآرائه شخصيّة ثوريّة يرفض الخنوع للسلطة الحاكمة, وناضل من أجل الشّعوب المضطهدة".

في نهاية كلمتها حيّت فوزة يوسف أصدقاء شعوب شمال شرق سوريا في الدّاخل والخارج، والّذين أتوا إلى روج آفا وشاركوا في مقاومتها، وفقدوا حياتهم على هذا الأرض وقالت: "سنخلّد كلّ من كان له الفضل من أجل شعبنا ومن أجل القائد، فهم باقون في قلوبنا, وأحرار بفكرهم ونضالهم".

وتخلّلت المراسم عروضاً فنّية قدّمتها فرق من مركز الثقافة والفن والهلال الذّهبي في إقليم الجزيرة بزيها الفلكلوريّ، والمتنوعة بجميع مكوناتها من شركس وعرب وكرد.

ويُعرف العالم ديفيد غرايبر بأنّه عالم أنثروبولوجيا وكاتب ومفكّر ومنظّر حرّ، كان مواطناً أمريكيّاً سعى بقوة في الأوساط الأكاديمية والعلوم لنشر أفكاره الديمقراطية كأكاديمي.

له صدى قويّ في العلوم والفلسفة، المعروف بأفكاره اللّاسلطوية ومواقفه الديمقراطية، دعم حركات التحرّر في العالم، ولا سيّما الثورة في شمال وشرق سوريا زارها عدّة مرّات كمدرّس، فكّر في طرق بديلة للتّعليم وعانى من أجل تطويرها.

كما استضافت جامعة روجافا ديفيد غرايبر في منتدى تعليميّ بعنوان "وحدات التعليم والجامعات الحرّة والديمقراطية"، حيث شارك بآرائه وأفكاره.

وتوفي غرايبر بتاريخ 2 أيلول المنصرم إثر أزمة قلبية حادة.

(د أ- س ب/إ)

ANHA