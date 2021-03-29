مراسم استذكار 138 شهيداً في تل حميس

ونظمت مراسم الاستذكار في مقر صوامع الحبوب بناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، بحضور العشرات من أسر الشهداء والأهالي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية هارون آبويي كلمة أشاد فيها بتضحيات جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لينعم الشعب بحياة كريمة ونبيلة.

وحث القيادي هارون آبويي الشعب على ضرورة الحماية والدفاع عن مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا وبشكل خاص أسر الشهداء مؤكداً "يجب على أسر الشهداء بشكل خاص والأهالي بشكل عام معرفة ما يحاول العدو تطبيقه في مناطقنا و أخذ الحيطة والحذر من سياساته و العمل والسعي لتحقيق أهداف الشهداء".

كما ألقيت كلمة باسم وحدات حماية الشعب والمرأة ألقاها القيادي آكري مارديني والذي قال :" الشهداء جعلوا من أجسادهم جسراً لنعبر إلى بر الأمان".

وأضاف: "بعد انضمام جميع المكونات إلى وحدات حماية الشعب والمرأة كان لا بد من إنشاء قوة عسكرية تضم جميع المكونات وسميت بقوات سوريا الديمقراطية لنصبح قوة لا يستهان بها، وحررنا جميع مدننا ونواحينا من مرتزقة داعش وتم دحرهم".

ومن ثم تم عرض سنفزيون عن حياة الشهداء الذين شاركوا في حملات ضد مرتزقة داعش، واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ش أ/ م ح)

ANHA