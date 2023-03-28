مراسم استذكار 138 من شهداء آذار وأسبوع البطولة

نظمت اليوم، مراسم استذكار لـ 138 شهيداً/ة ارتقوا ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي، وحدات المرأة الحرة -ستار، قوات سوريا الديمقراطية، وحدات حماية المرأة، وحدات حماية الشعب، في شهر آذار، خلال أعوام مختلفة.

أقيمت مراسم الاستذكار في صالة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة، بمشاركة المئات من أهالي المدينة وقراها، ومهجّري سري كانيه القاطنين في المخيمات، بالإضافة إلى ذوي الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت الإدارية في مجلس مقاطعة الحسكة، فيدان سيدو كلمة استذكرت فيها تضحيات الشهداء، وقالت: "ننحني إجلالاً لأرواح جميع الشهداء، فشهداؤنا ضحوا بأنفسهم من أجل أن ننعم بأمان في شمال وشرق سوريا، ففي كل آذار نستذكر المقاومة التي أبداها المناضلون في بداية ثورتنا على الرغم من صعوباتها".

وأحيت فيدان أسبوع البطولة في شخص المناضل معصوم قورقماز، وأضافت قائلة:" إن المناضل معصوم قورقماز كان أحد الشخصيات المؤمنة بأن التضحية والفداء من أهم المقومات لبناء ثورة، وتابعت قائلة: "على هذا الأساس وبثقة كبيرة ناضل الشهيد معصوم وجميع المناضلين في بداية الثورة وطوروها".

من جانبه، ألقى القيادي في المجلس العسكري لإقليم الجزيرة شورش حسكة، كلمة استذكر فيها، أسبوع البطولة، وقال: "إن الشهيدان معصوم قورقماز ومظلوم دوغان هما من القادة الرياديين والطليعيين لثورتنا، فالمقاومة التي بدأها معصوم قورقماز مستمرة إلى الآن".

ومن ثم عرض سنفزيون يتضمن حياة الشهيد معصوم قورقماز (عكيد) وكفاحه ونضاله ضمن حركة التحرر الكردستانية، كما تضمن العرض صور الشهداء الـ 138.

لتختتم مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الشهداء والقائد عبد الله أوجلان.

(ه أ/ م ح)

ANHA