مراسم استقبال مهيبة لجثمان الشهيدة ديانا علو في الشهباء

استهدفت طائرة مسيرة لدولة الاحتلال التركي بتاريخ 18 آب الجاري مركزاً تعليمياً للبنات يقع تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة على الطريق الواصل بين الحسكة وتل تمر يبعد 2 كم عن قاعدة للتحالف الدولي.

وأسفر الاستهداف عن استشهاد 4 فتيات وإصابة 11 أخرى. وكشفت الإدارة عن هوياتهن وهن الشهيدات " رانيا عطا، وزوزان زيدان، وديلان عز الدين، وديانا علو".

ووصل مساء اليوم جثمان الشهيدة ديانا علو إلى مقاطعة الشهباء ليشيع إلى مثواه الأخير في مزاء شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص.

وتجمع المئات من أهالي إقليم عفرين في مدخل ناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء لاستقبال جثمان الشهيدة ديانا علو.

وانطلق موكب مهيب من هناك صوب مشفى آفرين في ناحية فافين، حيث ستبدأ غداً الأحد مراسم التشييع بالانطلاق من أمام المشفى إلى مزار شهداء مقاومة العصر.

ANHA