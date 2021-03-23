وجاءت فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثانية لتحرير قوات سوريا الديمقراطية لمنطقة الباغوز، في حقل العمر النفطي شرق دير الزور، بناءً على دعوة قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الشرقية، بمناسبة مرور عامين على تحرير المنطقة.

وخلال المراسم قال قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد أبو خولة في كلمة له "إنهاء داعش يتطلب المزيد من العمل".

أبو خولة تطرق إلى الحديث عن موضوع معتقلي داعش وأسرهم في مخيم الهول ضمن مناطق شمال وشرق سوريا قائلًا "يجب العمل على حل موضوع القنابل الموقوتة الموجودة في المخيمات وبالأخص الهول، ويجب أن يتحمّل التحالف مسؤولياته والعالم أيضًا لحل موضوع معتقلي داعش وإعادة إعمار المنطقة"

ومن جهته قال الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، غسان اليوسف، في كلمة له "منذ تحرير الباغوز استبشر الأهالي في شرق الفرات الخير، قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية أصحاب مشروع يضمن حقوق الجميع"

وأضاف: إلى الآن مرحلة العمل على التنظيمات الإرهابية لم تنته، ويجب تضافر الجهود للقضاء عليها".

غسان اليوسف وخلال كلمته، أكد على بذلهم الجهود في سبيل إعادة إعمار ريف دير الزور "نحاول في الإدارة المدنية لدير الزور مدّ يد العون لأهلنا في إعادة الإعمار، إلا أننا لا نزال نحتاج إلى المزيد من الجهود".

وعن حل الأزمة السورية تابع اليوسف داعيًا إلى أنه "يجب أن تكون مكونات شمال وشرق سوريا جزءًا من الحل السوري، وقال: "نتطلع إلى حل سياسي يضمن حقوق الجميع، ونؤكد أن لا حل للأزمة السورية دون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ونحن مصممون على النجاح والاستمرار.

كما تحدث في المراسم شيخ عشيرة العكيدات، حمود النوفل، وجاء في كلمته "نؤكد وقوفنا جنبًا إلى جنب، الكرد والعرب، من أجل إنهاء فكر داعش والقضاء على خلاياه.

النوفل دعا أبناء مناطق دير الزور إلى الانضمام إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت فعاليات مراسم الذكرى السنوية الثانية لتحرير منطقة الباغوز بتقديم قيادة المنطقة الشرقية لقوات سوريا الديمقراطية دروعًا تذكارية لممثلي التحالف الدولي في دير الزور، وللمؤسسات العسكرية في الريف الشمالي والشرقي والغربي ولمجلس دير الزور المدني.

(أ م/سـ)

ANHA