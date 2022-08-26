أعلنت قوى الأمن الداخلي في 25 آب الجاري عن انطلاق المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" ضمن مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة.

وبدأت عمليات التمشيط في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" من قبل قوى الأمن الداخلي وبمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، من الساعة 5:00 صباحاً، وذلك في القطاع الأول الذي يقطنه اللاجئون العراقيون، بعد أن أنهت جزءاً منه، بحيث تتواصل عمليات التفتيش للخيم بدقة للبحث عن خلايا مرتزقة داعش المتوارية عن الأنظار والمتخفية بين قاطني المخيم.

وتمكنت اليوم قوى الأمن الداخلي من اعتقال 27 عنصراً لخلايا داعش النائمة خلال عمليات التمشيط والتفتيش داخل القطاع الأول من المخيم.

وعثرت قوى الأمن الداخلي أيضاً على أربعة خنادق في القطاع نفسه كانت تستخدمها خلايا داعش للاختباء والتواري عن الأنظار لاستهداف واغتيال القاطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، وقامت بردمها.

هذا وكانت المرحلة الأولى من الحملة قد انطلقت بتاريخ 28 آذار 2021 وانتهت في 2 نيسان من العام نفسه، وأسفرت عن اعتقال 125 مرتزقاً كانوا ينشطون في خلايا نائمة تتبع لداعش منهم 20 متزعماً.

وخلال اليوم الثاني من الحملة وثق مراسلونا مجريات الحملة، والإجراءات التي تتخذها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول.

(أس ج ب/سـ)

ANHA