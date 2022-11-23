مراسل STÊRK TV المصاب: استهدفنا الاحتلال التركي أثناء توثيقنا لآثار القصف على المشفى

يستهدف الاحتلال التركي شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدفعية منذ ليلة الـ19والـ20، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين في مناطق متفرقة.

صبيحة يوم الأحد، 20 تشرين الثاني، أصيب مراسل فضائية STÊRK TV الناطقة بالكردية محمد جرادة أثناء توثيقه آثار القصف التركي على مشفى كوفيد – 19 على أطراف مدينة كوباني الجنوبية.

يتحدث المراسل عن دوافع القصف التركي، ويقول: "دولة الاحتلال التركي دائماً تبحث عن فرصة لمهاجمة الكرد، وبعد انفجار اسطنبول الأخير جرى اتهام الكرد بشكل مباشر بهدف مهاجمة روج آفا وباشور (جنوب كردستان)، لكن كل ذلك دون أي أساس، فقد كان التفجير مجرد سيناريو معد من قبل سلطات الاحتلال التركي لخداع الشارع التركي وكسب التأييد داخلياً ومهاجمة شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع".

أضاف جرادة: "في ليلة 19 – 20 هاجم الاحتلال التركي شمال وشرق سوريا، في ديرك استشهد زميلنا الصحفي عصام عبد الله في قصف تركي. في صبيحة اليوم التالي أردنا توثيق القصف الذي تعرض له مشفى كوفيد 19 في كوباني، توجهنا إلى هناك وبدأنا عملنا لكننا تعرضنا للقصف بالطائرات الحربية أنا و2 من زملائي العاملين لدى فضائية روناهي، وأصبت على إثره بجروح في رأسي وتم إسعافنا إلى مشفى كوباني".

يقول محمد جرادة عن تكرار وتعمد استهداف الصحفيين: "نستطيع فهم أن دولة الاحتلال التركي تريد من خلال استهداف الصحفيين التستر على جرائمها في شمال وشرق سوريا، ولكن نحن الصحفيين نعمل على ميراث الشهداء أمثال غوربت آلي أرسوز ودليشان ومصطفى وسنسير على هذا الدرب حتى النهاية".

واختتم حديثه بالقول: "دولة الاحتلال التركي دائماً تشن الهجمات وترتكب المجازر بحق أبناء مناطقنا"، مشدداً "سنواصل إظهار الوحشية التركية بحق شعب المنطقة للعالم بكل ما أُتينا من قوة، فالكرد لم يعودوا كما السابق، اليوم لديهم فكر وفلسفة يستندون عليها، ومن لديه الفكر لن يمحى مهما قتلوا منه سيعود ليحيا من جديد ليتابع قضيته حتى تحرير الوطن والعيش بحرية فيه".

وبعد أن أمضى 24 ساعة في العناية المشددة بمشفى كوباني، نقل محمد جرادة إلى منزله بعد استقرار حالته الصحية.

(د)

ANHA