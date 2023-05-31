مراكز استلام القمح تستلم محاصيل المزارعين دون عوائق

باشر المزارعون في شمال وشرق سوريا منذ أيام، حصاد محصولي الشعير والقمح البعلي والمروي إلى جانب المحاصيل العطرية. ويعتبر الموسم الحالي جيداً ووفيراً مقارنة بالعامين الماضيين، حيث كانت نسبة الأمطار جيدة.

وحددت هيئة الزراعة والري بدورها 25 مركزاً موزعاً على جغرافية شمال وشرق سوريا لاستلام محصول القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد مع مراعاة نظام الدرجات.

وحسب مكتب الشؤون الزراعية في هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، فقد بلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي 4 ملايين و510 آلاف و112 دونماً، والبعلي زرع على مساحة 209 آلاف و875 دونماً، فيما زرع الشعير المروي على مساحة قدرت بـ 9 آلاف دونم والبعلي 813 ألفاً و281 دونماً.

مراكز الاستلام

وتبلغ الطاقة الاستيعابية في الـ 25 مركزاً، نحو 800 ألف طن، وتتوزع المراكز في إقليم الجزيرة "مركز ناحية ديرك وبروج وتل علو وكر زيارات وتربه سبيه وتل معروف وقامشلو وعامودا وحطين وكبكا والحسكة وصباح الخير".

وفي ريف دير الزور: مركزا "سبعة كيلو وهجين"، وفي منطقة الرقة مراكز "سلحبية، وكالطة، وبدر، وكبش، وشنينة، والرافقة"، وفي منطقة الطبقة مركز "صوامع البو عاصي"، بالإضافة إلى مركز منبج، وفي كوباني "صوامع روفي وجلبية وصرين".

وعن تفاصيل واستعدادات وتجهيزات الاستلام من قبل المراكز، قال الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي لشمال وشرق سوريا، كلال موسى، إن استعدادات الاستلام، تتم على أكمل وجه، من حيث تجهيز المراكز والكوادر العاملة وتجري الآن عمليات التسليم دون أي صعوبات أو عوائق.

مشيراً: "خلال الفترة الماضية التي سبقت عملية الاستلام، تمت صيانة كاملة للصوامع والصويمعات والمستودعات وتعقيمها، لتخزين المحصول".

آلية الاستلام

وعن مراحل الاستلام أضاف كلال موسى: "يتم التنسيق مع الوحدات الإرشادية في المناطق، حيث تقوم هي بقطع ورقة المنشأ للمزارع وتحدد له أي مركز يجب التوجه إليه، وبدوره يتم الاستقبال من قبل المراكز بنظام الدور وتعمل من السابعة صباحاً إلى الخامسة عصراً.

بعد تخطي مرحلة القبان لوزن الكمية، تؤخذ عينات من المحصول للكشف، ومن ثم إلى قسم التحليل الذي بدوره يبين درجة البذار، وتوضح البيانات والدرجات للكوادر الفنية في التخزين، ليتم التخزين وفق درجتها".

هذا وتتكون كوادر المراكز من "فنيين وخبراء كل منطقة، وخبراء تحليل، ومحاسبين وعمال على القبان ورؤساء المراكز، وموظفي الكشف".

جودة البذور

وقدّر كلال موسى إنتاج شمال وشرق سوريا من محصول القمح بـ مليون طن، متضمناً إنتاج مزارعي العقود (إكثار البذار)، منوهاً إلى أنه لوحده يقدر بـ 100 ألف طن، وعن جودة البذار المستلمة حتى الآن، كشف: "المحاصيل البعلية تتميز بالجيدة في الأماكن التي هطلت فيها كميات أمطار جيدة، فيما تسوء في المناطق الأقل هطولاً، فيما تعتبر المحاصيل المروية هي البذار المستلمة حتى الآن وبشكل عام جيدة جداً".

وحسب نظام الدرجات لمحصول القمح، سعّرت الإدارة الذاتية سعر الكيلو من الدرجة الأولى بـ 43 سنتاً للكيلو، والثانية بسعر 42.57 سنتاً، والثالثة بسعر 42.14 سنتاً، أما الدرجة الرابعة فتحسب حسب الشوائب والحسميات الموجودة مع الحبوب.

تسديد الفواتير لن يتأخر

ولا يستبعد الرئيس المشترك للشركة الاستعانة بمستودعات واستخدام الساحات، موضحاً: "لقد تم توزيع أكياس الخيش على الفلاحين في كوباني ودير الزور، ليتم استلام المحصول بآليتي الدوكما والأكياس لتخزينها في الساحات والمستودعات".

مؤكداً في الختام: "تسليم الفواتير سيتم بالدولار، ولن تشهد أي تأخير خلال عملية السداد للمزارعين".

(سـ)

ANHA