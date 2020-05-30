مراكز الحبوب في دير الزّور بدأت باستلام محصول القمح

واستكملت شركة تطوير المجتمع الزّراعي تجهيز مراكز استلام الحبوب في ريف دير الزور، وهي مركز السبعة كم ومركز العشرة، ومركز المحلجة، إضافة إلى إعداد وتعيين كوادر العمل للبدء باستلام محصول القمح.

وباشرت المراكز باستلام محصول القمح وفق السعر الجديد الذي حدّدته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

زياد العبّود الإداري في قسم الحبوب في شركة تطوير المجتمع الزراعي قال إنّ عمليات الاستلام متواصلة إلى حين الانتهاء من توريد كامل المحصول.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حدّدت سعراً جديداً لشراء محصول القمح بمبلغ 315 ليرة سورية بدلاً من السّعر القديم 225 ليرة سورية

وأكّد لوكالتنا زياد العبود إداري قسم الحبوب :" تستمرّ عملية الاستلام غلى حين انتهاء المزارعين من توريد المحاصيل.

(ع ص/ك)

ANHA