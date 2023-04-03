مراد قره يلان: ولادة الـ 4 من نيسان جلب معه فكراً وحياة وبحثاً ونضالاً لعصر جديد

جاء حديث قائد قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) مراد قره يلان لقناة كريلا TV، بمناسبة يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، الذي يوافق الـ4 من نيسان/إبريل.

وقال قائد قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) مراد قره يلان "أحيي مشاهدي قناة كريلا TV، باسم قيادة مركز الدفاع الشعبي، نبارك الرابع من نيسان يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان لكافة مقاتلي كريلا حرية كردستان، ونقدم احترامنا وسلامنا لهم، ونبارك ميلاد القائد لكافة الرفاق وللنساء الكرد وكافة النساء وشعبنا وجميع الشعوب.

بلا شك، أن الرابع من نيسان ليس ميلاد شخص فقط، إنه ميلاد القائد آبو وميلاد فكر جديد، ميلاد فلسفة جديدة، ميلاد مسيرة وجود وحرية كردستان، ميلاد نضال حرية شعبنا وجميع الشعوب، لذلك يرى شعبنا هذا الميلاد ميلاده، والمرأة الكردية والنساء السائرات نحو الحرية يرينَ هذا الميلاد ميلادهنّ، هذا شيء صحيح، وفي محله؛ لأن ولادة الرابع من نيسان قد جلب معه فكراً وحياة وبحثاً ونضالاً لعصر جديد إلى كردستان.

صحيح أن التاريخ مليء بالانتفاضات التي كان لها قادة، لكل منهم مكانة في التاريخ، ولكن القائد آبو هو أول قائد بنى نموذجاً جديداً قائماً على فكر وآراء قائمة على العلم. القائد آبو جاء من عمق ثقافة وتاريخ ميزوبوتاميا للشعب الكردي وقد وحد التاريخ، واليوم من محتوى ثقافة الشعوب، بهذا الشكل وبنموذج جديد، صعد منبر التاريخ، اليوم طوّر نموذج القائد مرحلة جديدة من أجل المجتمع الحر والمجتمع الديمقراطي وثورة المرأة والثورة الأيكولوجية، حول المرأة الكردية في كردستان إلى قوة، حوّل الشعب الكردي في كردستان إلى قوة وإرادة، هكذا خلق بديلاً جديداً ضد الحداثة الرأسمالية ألا وهو الحداثة الديمقراطية، هذا حل جديد لكافة الشعوب، ولذلك فإن ميلاد الرابع من نيسان بالنسبة لنا ولشعبنا وللشعوب وللنساء كافة، له معنى خاص، في هذا الإطار فإن تبنيه والاحتفال به، شيء في محله.

من المعروف، أنه من أجل تبنّي ميلاد القائد عبد الله أوجلان والاحتفال به، يسير شعبنا نحو قرية القائد "أمارا"، في هذه المسيرة حدثت العديد من الأحداث، أعاقت الدولة التركية هذه المسيرة في الكثير من المرات، واستشهد على إثرها العديد من أبناء شعبنا، وبشكل خاص في الرابع من نيسان عام 2019، حيث استشهد مصطفى داغ ومعصوم كارا أوغلو.

أستذكر هؤلاء الشهداء الأعزاء بكل تقدير واحترام، وأنحني أمام ذكراهم، نكرر العهد الذي قطعناه للشهداء، لقد قدّم شعبنا تضحيات ولكن لم يتخلَ عن أهدافه، على هذا الأساس رأى أن تبني القائد آبو هو تبني نفسه، ولذلك قدم التضحيات أيضاً، ولكنه لم يتراجع.

اليوم القائد آبو هوية بالنسبة لنا، يناضل من أجل جميع السائرين إلى الحرية والديمقراطية على أساس المساواة وأخوة الشعوب، على أساس خط المرأة الحرة والمجتمع الحر. إن القائد آبو هو هوية ووجود، لذلك فإن تبنيه في محله، على هذا الأساس نحن ككريلا حرية كردستان، نتحرك بلا تردد على خطى القائد آبو، وعلى هذا الأساس أبارك الرابع من نيسان للقائد آبو ولعموم شعبنا وكافة النساء في كردستان، ونتمنى النصر للجميع في نضال الحرية ومسيرة الحرية للقائد آبو وحرية كردستان، مبارك لكم ميلاد الرابع من نيسان".

(ل م)