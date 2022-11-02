مراد قره يلان: سننتقم للشهداء ولن يتمكن الاحتلال التركي من تحقيق أهدافه أبداً

وأشار قائد قيادة مركز الدفاع الشعبي، مراد قره يلان، إلى أن الدولة التركية لا تستطيع تحقيق نتائج مع سياسة العنف التي تنتهجها، وقال: "ما لا يأخذونه في الحسبان هو عمليات الكريلا التي تحبط خطط العدو بتكتيكات ذكية وخلاقة، وتصعيد المقاومة التي لا مثيل لها بشجاعة كبيرة، بحيث إنهم يواجهون أبناء وبنات الكرد الشجعان وثوار أممين والذين يتبنون أيديولوجية وفلسفة القائد آبو، وبالتالي لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بالعنف".

وأوضح قره يلان أنه إذا شاركت قوة تقول إنني قوة كردية في عملية الإبادة والتدمير، فسيكون ذلك من العار عليهم، وقال: "يجب التخلي عن هذا، لا أحد يستفيد منه، هناك مفهوم يراد من خلاله تدمير كل وجود وإنجازات الشعب الكردي، وضد هذا المفهوم هناك مقاومة تاريخية يخوضها الكريلا، على أساس القيم الديمقراطية، ومن لا يرى هذه الحقيقة ويشوهها ويلتزم الصمت حيال ذلك سيعاني من عواقب هذا غدا على هذه الأراضي".

ودعا قره يلان جميع الثوار، الوطنيين والكادحين إلى النهوض بالحركة الاجتماعية من خلال القيام بأدوارهم ومهماتهم في هذا النضال، ضمن مرحلة تسمى الوجود أواللاوجود.

وقيم قائد مركز الدفاع الشعبي (NPG) مراد قره يلان حقيقة استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة ضد كريلا حرية كردستان، ولماذا يخفي نظام الحرب الخاصة ذلك، وضرورة الرد على هذه الهجمات والمسؤولية التي تقع على عاتق الرأي العام، لوكالة فرات للأنباء ANF.

وفيما يلي نص الحوار:

* كشفت قيادتكم، خلال الأيام الماضية، عن سجل 17 مقاتلا/ة الذين استشهدوا في الهجمات الكيماوية التي شنها جيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مشاهد مصورة للمقاتل باز موردم (محمد جان أفرن) والمقاتلة هلبست كوجرين (كوثر عطا) بعد تعرضهم لهجوم بالأسلحة الكيمياوية، قبل كل شيء ماذا تقول عن هذا؟

في البداية، يجب أن نعلم أن المقاومة البطولية التاريخية التي يخوضها مقاتلو/ات الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا، والتي لها مكانة مهمة للغاية في النضال من أجل حرية شعبنا، قد أكملت اليوم ستة أشهر ونصف، هناك العديد من الجوانب لهذه المقاومة يجب تقييمها، يمكن تقييم ذلك على أسس مختلفة، ولكن لشهدائنا الأبطال الدور الأكبر في تصعيد هذه المقاومة على هذا المستوى، وصلت هذه المقاومة إلى مرحلتها الحالية من خلال الاستمرار في تقديم المزيد من التضحيات والنضال بروح فدائية على خط القائد آبو، نستذكر في شخص الرفيق باز موردم والرفيقة هلبست كوجرين، جميع شهداء هذه المقاومة البطولية، وخاصة رفاقنا الذين استشهدوا بالأسلحة الكيماوية، ونجدد عهدنا لهم، كما أننا مدينون لهم، لقد قدموا خدمة جليلة لشعب كردستان والقوى الديمقراطية في المنطقة ببطولتهم ومقاومتهم، وباسم الشعب قاوموا موجة كبيرة من الفاشية بمقاومة كبيرة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة.

أعتذر للأمهات وعوائل شهدائنا الأعزاء، ولكل الوطنيين، على نشر مشاهد مصورة للرفيقين باز وهلبست وعرضها للرأي العام، أعتقد أن عوائل شهدائنا وشعبنا سيفهمون ما كان علينا نشره من أجل رؤية الحقيقة التي تجري على الأرض بطريقة واضحة، لا شك أننا لن نترك آلام رفاقنا التي تكسر القلوب على الأرض، سوف نتوج قضيتهم بالنصر بالتأكيد وهكذا سنفي بعهدنا، إن شهداءنا القديسين لا يقدمون خدمة جليلة للقضية المقدسة بمقاومتهم فحسب، بل يلعبون أيضاً دوراً كبيراً في نجاح قضيتنا باستشهادهم، من الواضح أن الرفقين باز وهلبست لعبا أيضاً دوراً مهماً في هذا القضية باستشهادهم.

* تلك المشاهد أثارت غضب المجتمع، وكان هناك رد فعل بين الرأي العام والأحزاب الديمقراطية، الطرف المضاد، أظهر موقفاً يرفض المشاهد، ويتخلى عن تعريفه، كما عارض مناقشته أيضاً، كيف تقيمون الأمر؟

يجب على شعبنا وأصدقائنا الكرام، وجميع الدوائر المحايدة وأصحاب الضمير والمؤيدة لحقوق الإنسان، أن يكونوا واثقين من أن القوات المسلحة التركية تستخدم القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية على أراضي جنوب كردستان، ليس هناك خطأ أو حتى مبالغة في تصريحاتنا حول استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة، هذه الأشياء التي تم توضيحها كلها أشياء مؤكدة، يمكن للجميع التأكد من وضوح هذه المعلومات في هذا الإطار.

في الواقع، مع هجوم غاري في شباط 2021، لطالما عبرنا عن هذا الجانب من الحرب، ولكن لم يتم الاهتمام به كثيراً، هناك أسباب كثيرة لذلك، لكنني أعتقد أن هذا ليس موضوع هذه المقابلة، ومع ذلك، على مدار العامين الماضيين، دمرت الدولة التركية دائماً الوضع الذي ذكرناه ولم ترد على ذلك، فقط في العام الماضي، قال خلوصي آكار: "نحن لا نستخدم أسلحة كيماوية، فقط نستخدم غاز الفلفل" كان قد صرح بذلك، لكن غاز الفلفل هو أيضاً مادة كيماوية ، ووفقًا لقوانين الحرب، فإن استخدامه في الحروب، وخاصة استخدامه في المناطق المغلقة، يعد جريمة حرب، وقعت الدولة التركية على اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ووعدت بعدم استخدامه، ومع ذلك، لم تستخدم غاز الفلفل فقط، بل استخدمت أيضًا العديد من المواد القاتلة التي لها تأثيرات مختلفة على الإنسان، بالإضافة إلى هذه الأشياء، لم ترغب في طرح الموضوع على جدول الأعمال، ولهذا السبب لم تناقشها قط.

إذا كانوا يثقون بأنفسهم، فليسمحوا للوفود المستقلة بإجراء التحقيقات

في آخر مرة التي تم فيها تقديم أكثر الوثائق واقعية، في نفس اليوم، قالوا "هذه ادعاءات حزب العمال الكردستاني، إنها معلومات مضللة" ورفضوا ذلك، قالوا أشياء مثل "جيشنا نظيف، ليس لدينا مثل هذه الأسلحة في مخزوننا''، لكن لأن كل شيء أمام أعينهم، فقد رفضوا هذا الشيء بنفسية الشعور بالذنب والقلق الشديد، لأنه، في الأساس، انكشفوا بالجرم المشهود، لهذا السبب رفضوا بفزع ورد فعل كبير، أكرر ندائي للعديد من السياسيين المحترمين والشخصيات في منظمات حقوق الإنسان حول هذا الموضوع: إذا كان جيشكم نظيفًا، وهذه المزاعم باطلة ولا يوجد شيء من هذا القبيل، لماذا لا تعطون الفرصة للوفود المستقلة للحضور إلى مكان الحادث وضمان أمنهم، دع هذه الوفود تأتي للتحقيق ليكون كل شيء واضحاً، إذا كنت نظيفًا، فأظهر تلك النظافة.

لكننا نعلم أن الدولة التركية تنكر كل شيء عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب ضد شعب كردستان، وفي الآونة الأخيرة، ارتكبوا مجزرة في قرية برخ في حفتانين التابعة لزاخو، جاء مسؤولو الجيش العراقي وقالوا عبر وثائق أن الجيش التركي استخدم هذه الأسلحة، لكنها ما زالت تنفي ذلك رسمياً، قالوا "هذه ادعاءات حزب العمال الكردستاني"، نحن نعلم أنهم أرسلوا بعض الرسل الكرد إلى الحكومة العراقية، وقالوا إننا سنعطي المال للعائلات وأرادوا التستر على الحادثة، من خلال العديد من مثل هذه الحوادث، نعرف كيف يكذبون، إذا لم يكونون كاذبين، فلما يمنعوا اللجان المستقلة، إنه واضح وواضح للغاية، فلتأتي الوفود وتجري التحقيقات، أعلنت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني( KCK ) أنها ستساعدهم بكافة الطرق الممكنة، ومن أجل أمن الوفود ولتكون قادرة على العمل بشكل جيد، وإذا لزم الأمر فستسخر لهم كافة إمكانياتها.

يتبع..

(ف)