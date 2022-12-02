مراد قره يلان: الدفاع الذاتي معيار المجتمع الحر ولا يمكن الاستغناء عنه

كتب عضو الهيئة القيادية لحزب العمال الكردستاني، مراد قره يلان، مقالاً لصحيفة سَرخَبون؛ بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني، استهله بالإشارة إلى أن احتلال الدولة التركية لباكور كردستان ليس نظاماً احتلالياً عادياً وقال "إنّ الاحتلال المفروض على كردستان هو في أساسه نظام من أنظمة الإبادة الجماعيّة، إذ يسعى هذا النظام إلى القضاء على المجتمع الكردي وإبادته بكل جوانبه وخصائصه".

لا يمكن الاستغناء عن الدفاع الذاتي

وأشار مراد قره يلان إلى المقاومة الجارية في كردستان "إن حرب الشعب الثورية التي نخوضها في كردستان هي حربٌ مشروعة، ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنه يتم الهجوم على كل ما يخصنا، وتُنتهج بحق هذا المجتمع سياسات الإبادة المختلفة. في حين يقاوم هذا المجتمع لمنع ذلك والحفاظ على وجوده وعلى حقه في الحياة؛ لذلك فإن هذه المقاومة مقدسة، كما أن حق الحياة هو حق مقدس ومشروع.

وفي هذا السياق، فإن المقاومة التي تشهدها كردستان هي مقاومة مقدسة ومشروعة، وحرب الشعب الثورية هي نضال في سبيل الحفاظ على الوجود، وإصرار على الإرادة والدفاع الذاتي، وهذا هو جوهر وأساس حرب الشعب الثورية التي تشهدها كردستان الآن.

باختصار، إن الدفاع الذاتي هو المعيار الأساسي لنموذجنا؛ نموذج المجتمع الديمقراطي البيئي المعتمد على حرية المرأة. لأن الأحياء غير القادرين على حماية أنفسها بقوتها الذاتية لن تتمكن من الحفاظ على وجودها يوماً".

حرب الشعب الثورية

أوضح مراد قره يلان أن النتائج التي حققتها المقاومة في مناطق الدفاع المشروع هي تجربة مهمّة جدّاً للدفاع عن الوطن وتابع حديثه "إن كان الكريلا والشعب وقوات الدفاع الذاتي يشكّلون الركائز الثلاثة الأساسية لحرب الشعب الثورية؛ فإنّ حرب الأنفاق تشكّل ركيزتها الرابعة، فأسلوب حرب الأنفاق يشكّل عاملاً رئيساً في حرب الشعب الثوريّة في هذا العصر.

إن حرب الأنفاق هي استراتيجية مهمة، وإن انتهجت روج آفا أسلوب الحرب هذا في مواجهتها لتهديدات دولة الاحتلال التركي المستبدة، فإن أي قوة ستهاجمها ستصل لحالة من العجز والانسداد، والتطبيق العملي الذي شهدته كلّ من زاب وآفاشين ومتينا، هو أبرز مثال على هذا، ولهذا فإن المقاومة في زاب وآفاشين ومتينا قيّمة جدّاً، سواء من ناحية تعزيز إرادة الشعب الكردستاني أو على صعيد التعاون التكتيكي الدولي.

وذكر مراد قره يلان في مقاله، أنه لم تستمر أي مقاومة كرديّة على الجبهة ذاتها لثمانية أشهر متواصلة، على مرّ التاريخ، سواء في العهد الثماني أو في عهد الجمهورية التركية، وتابع "صحيح أنّ مقاومة آغري استمرّت لأربعة أعوام، لكنّها كانت متقطّعة وتستمرّ لبضعة أيامٍ في كل مرّة، وقد اضطّر المقاومون إلى الانسحاب بعد مجزرة زيلان التي ارتُكبت بهجومٍ شامل، إذ انسحب الباقون إلى روجهلات كردستان، باختصار لا وجود لأي مقاومةٍ استمرّت على الجبهة ذاتها لثمانية أشهر متواصلة، وهذا مستوى جديد من المقاومة وتحقّق في كردستان، وهي تسلّط الضوء على إرادة شعبنا ضد دولة الاحتلال التركي".

وتابع مراد قره يلان "لقد أعرب شعبنا عن موقفه مؤخّراً في أوروبا، وروج آفا، وشنكال، ومخمور، وسلوبي، وإسطنبول. لكن هذا لا يصل إلى مستوى الحرب الشعبية، وبدون شك لدينا أوجه قصور في هذا الموضوع.

ونحن هنا لا ننتقد الشعب فعلينا قبل كل شيء انتقاد أنفسنا ورؤية أوجه القصور لدينا، وإن كانت هناك مشكلة تنظيمية على الساحة الاجتماعية اليوم فهذه مشكلة حركتنا ومؤسساتنا وكوادرنا، كما أن هناك أوجه قصور جديّة في هذا الموضوع ويجب حلّها. إذ يجب حل المشاكل في موضوع تنظيم الدفاع الذاتي وموضوع تنظيم حركة الانتفاضة.

إن أوصلنا حرب الشعب الثورية إلى المستوى المطلوب فسنحقّق النتائج، وآنذاك ستتحقق الثورة، وسيتم ضمان تحرير كردستان، حرية القائد أوجلان، تغيير تركيا ودمقرطتها".

(ر)