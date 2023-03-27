مقولات لشخصيات بارزة عن المسرح

يصادف اليوم، 27 آذار، اليوم العالمي للمسرح، بهذه المناسبة نستعرض لكم بعض مقولات شخصيات بارزة عن المسرح.

* "أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً". (برتولت بريخت، مسرحي ألماني).

* "لعبت أهم أدواري في الحياة في السجن" و "يجب أن نضع الفنّ في خدمة التنوير والتوعية" (الشهيد يكتا هركول، مسرحي كردي).

* "الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح". (وليام شكسبير، أديب وكاتب مسرحي وشاعر إنكليزي).

* "لم أفهم بعد لما يرغب الإنسان بالتمثيل على خشبة المسرح بينما لديه العالم كله ليمثل فيه" و "المسرح إنه علاج لأمراض المجتمع". (جورج برنارد شو، فنان وناقد وكاتب مسرحي وصحافي وكاتب سيناريو).

* "الرسم تجسيد للجمال، والمسرح تجسيد للأفكار وهما معاً من أشد الوسائل فاعلية في التثقيف والتنوير". (إبراهيم البليهي، كاتب ومفكر سعودي).

* "يتساءلون عن سر ازدهار المسرح أتدري ما هو سر ذلك؟ السر أننا صرنا جميعاً ممثلين!". (نجيب محفوظ، فنان وكاتب).

* "نحن أولئك الممثلون الذين دفع بهم إلى المسرح دون إعطائهم دوراً محدداً دون مخطوطة في اليد، ودون ملقن لهم بما عليهم أن يفعلوا، ‏إنّ علينا وحدنا أن نختار كيف نعيش حياتنا". (جان بول سارتر، كاتب مسرحي).

* "أينما كان هناك مُجتمعٌ إنساني… تتجلى روح المسرح التي لا يمكن كبتها". (بريت بيلي، كاتب ومخرج جنوب إفريقي).

* "المسرح والسياسة اسمان لمسمى واحد". (محمد علي كلاي، ملاكم أميركي)

* "يتعلق المسرح العظيم بتحدي طريقة تفكيرنا وتشجيعنا على تخيل عالم نطمح إليه". (فيليم دافو، ممثل أميركي).

* "ما لم يستطع المسرح أن يعظمك، ويجعلك شخصاً أفضل، فعليك الهروب منه". (قسطنطين ستانيسلافسكي، مخرج وممثل مسرحي روسي).

(م/آ)

ANHA