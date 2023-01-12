مقترحات ومشاريع جديدة.. بلدية الشعب في قامشلو تختتم اجتماعها السنوي مع الكومنيات

ويأتي الاجتماع السنوي لبلدية الشعب في مدينة قامشلو بهدف الكشف عن أعمال عام 2022 ودراسة المشاريع خلال العام الجاري مع الكومينات والشعب، وذلك لتعزيز دورهم في المشاريع والقرارات.

وعقد الاجتماع في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، بحضور الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في المدينة، أمل شمدين وبسام قاسو، ونائب الرئاسة المشتركة نوري إبراهيم، والعشرات من أعضاء وعضوات الكومينات.

الوضع التنظيمي وأبرز مشاريع عام 2022

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرئ التقرير السنوي الذي تطرق إلى الوضع السياسي والتنظيمي لبلدية الشعب وأبرز أعمالها خلال عام 2022 من قبل الرئيسة المشتركة للبلدية أمل شمدين.

وحول الوضع التنظيمي والصعوبات التي اعترضت عمل البلدية، قال التقرير: "تعاني بلدية الشعب في قامشلو من ازدياد عدد السكان والتوسع العمراني والجغرافي الذي يمتد من بلدة التنورية شرقاً حتى بلدة كرباوي غرباً، كما تعاني تنظيمياً من نقص عدد الكوادر المختصة، حيث سيتم العمل في هذا العام على تلافي النواقص والاستفادة من تجارب وأخطاء العام المنصرم".

وحول أعمال وأنشطة البلدية خلال العام المنصرم، ذكر التقرير "تنظيف الأقبية من أجل حالات الطوارئ، تنفيذ مشاريع مختلفة مثل الصرف الصحي وشبكة المياه وتزفيت الطرقات وفرش بعضها بالحجر المكسر وتأهيل الأرصفة في مدينة قامشلو كما تم الاجتماع مسبقاً مع الكومينات لتحديد ميزانية العام الحالي والتي حددت بـ545 ألف دولار".

كما بين التقرير أن عدد الشكاوى الواردة خلال عام 2022 هي 305 تم حل 80 بالمئة منها أصولاً.

وعن مشاريع العام المنصرم، أكد التقرير أن كمية المجبول الزفتي التي تم تجهيزها 25 ألف م3 ، ضمن12 مشروعاً في شوارع المدينة كما تم صيانة نظام الصرف الصحي بطول 3000 م طولي وتمديد الحجر المكسر بكمية 17 ألف 3 م، صيانة الأرصفة والمنصفات بطول 10 آلاف متر طولي، بالإضافة إلى توسيع شبكة المياه بطول 1500 متر في أحياء المدينة.

مشاريع العام الجديد

وجاء في التقرير المشاريع المستقبلة لبلدية الشعب، والتي من أبرزها "مشروع مد شوارع أحياء المدينة بالمجبول الزفتي، صيانة نظام الصرف الصحي للخطوط الرئيسة والفرعية منها في كافة أحياء المدينة، وتوسيع شبكة المياه في حي الهلالية والغربي وقناة السويس. بالإضافة الى صيانة شبكة المياه في بلدية التنورية وإنشاء ملعب مغلق في التنورية".

ومن المقترحات:" إنشاء سوق لبيع الأسماك، تأمين مولدات ضخمة لتغطية المدن والبلدات وربطها بشبكة للقضاء على ظاهرة الاستغلال ورفع اشتراكات المولدات، وزيادة عدد باصات النقل، إنشاء خط صرف صحي رئيس لأحياء علايا وجودي وجرنك وجمعاية وهلالية، إنشاء الفوهات المطرية في أحياء المدينة".

وبعد الانتهاء من قراءة التقرير السنوي، تم عرض سنفزيون لأبرز أعمال البلدية، وبعدها تم فتح الباب أمام اقتراحات ومداخلات ونقد الحاضرين.

مقترحات الكومينات والشعب للبلدية

حيث تركزت المداخلات، على نقد بلدية الشعب في بعض النواحي الناقصة، ومنها التقصير من قبل الرؤساء المشتركين في عدم أداء دورهم الفعال وعدم زيارتهم للكومينات والشعب، ونقد الحضور التهميش الذي تتعرض له الأحياء الشرقية من المدينة وعدم وجود حدائق في حي العنترية.

كما اقترح الحضور تفعيل وتعزيز مكتب الدراسات داخل البلدية لعمله داخل البلديات لتوفير الجهد ووضع المشاريع المناسبة في الأوقات المناسبة، وزيادة المساحات الخضراء داخل المدينة، وتعيين أماكن مخصصة للمولدات داخل الأحياء بعيدة عن الحدائق والمدارس، والاهتمام أكثر بنهر جقجق والحد من البناء العشوائي، كما شدد الحضور على وضع حد لظاهرة النبش في الحاويات عبر خطط.

حيث تم مناقشة بعض المقترحات داخل الاجتماع فيما أكدت بلدية الشعب، أنه سيتم دراسة المشاريع والخطط المقترحة بشكل أوسع لوضعها ضمن الخطط والمشاريع السنوية.

(خ ع/ف)

ANHA