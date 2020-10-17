مقترحات وخطط عمل جديدة للجمعيات التعاونية خلال اجتماعها السنوي

يعتبر مفهوم الاقتصاد في شمال وشرق سوريا الاقتصاد المجتمعي الكومينالي أساسًا له، والناتج عن فكر وتطوير الجمعيات التعاونية والاقتصاد المجتمعي الجيد والمزدهر.

تحت شعار " التعاونيات هي أساس الحياة الكومينالية "، نظم اليوم، اتحاد التعاونيات في إقليم الجزيرة، اجتماعه السنوي للجمعيات التعاونية في إقليم الجزيرة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحلجة الواقعة في حي مشيرفة بمدينة الحسكة.

وحضر الاجتماع السنوي اللجان الاقتصادية في مناطق إقليم الجزيرة، وإدارات الجمعيات التعاونية وممثلين عن هيئة الاقتصاد والزراعة والإدارة العامة للزراعة في إقليم الجزيرة.

الاجتماع بدأ بكلمة من قبل نائبة هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة ليمان حسنو التي تطرقت بالحديث عن الهدف من الجمعيات التعاونية التي أُسست في شمال وشرق سوريا منذ أربعة أعوام، وقالت: هي لتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع وجاءت نتيجة تجمع الأفراد في المجتمع وتضافر جهودهم لخدمة أنفسهم.

فيما أشارت إلى أن الجمعيات التعاونية حققت خطوات ناجحة ووفرت الكثير من المنتجات والمواد الأساسية للمواطنين.

شرح بعدها مستشار هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة أمين حسكة، الوضع السياسي وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية ونوه إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرون في مواصلة انتهاكاتهم ضمن سلسلة أعمالهم الإرهابية.

وبيّن بشار خلال حديثه، أن الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون إلى تهجير السكان المنطقة الأصليين وتغييرها ديمغرافيًّا، مؤكدًا، أن إرادة الشعب لن تضعف وسيدافع عن نفسه بكل ما أوتي من القوة.

تلاها عرض سنفزيوني عن الجمعيات التعاونية وتمحور حول الأعمال التي أنجزتها على مدار عام، من ثم قراءة التقرير السنوي للجمعيات التعاونية من قبل إداري الجمعيات التعاونية في مقاطعة الحسكة وليد شيخ، الذي تضمن الوضع العام للجمعيات في المنطقة، والوضع التنظيمي، والتدريب، والنقد/ النقد الذاتي، والأعمال المنجزة خلال عام في مقاطعتي قامشلو والحسكة والمشاريع الزراعية في إقليم الجزيرة.

ويشار إلى أن اتحاد التعاونيات في إقليم الجزيرة أنجز العديد من الأعمال على مدار عام، وأهمها متابعة الأعمال الميدانية خلال تأسيس الجمعيات وتطوير المشاريع والتدريبات.

تلاها فتح باب النقاش والحوار بين المشاركين، حول التقرير السنوي للجمعيات التعاونية في إقليم الجزيرة.

وانتهى الاجتماع السنوي بطرح عدة مقترحات وخطة عمل للعام المقبل وتضمنت:

١- دعم الجمعيات الزراعية بالسماد.

٢- تأسيس لجنة من المهندسين والبيطريين من أجل متابعة أعمال الجمعيات الزراعية والحيوانية من أجل حل مشاكل الجمعيات في وقتها.

وخطة عملها هي:

١-تنظيم دورات مغلقة للتعرف إلى مفهوم الاقتصاد المجتمعي والجمعيات.

٢- تنظيم دورات مسلكية ومن قبل مختصين في الزراعة والثروة الحيوانية لتطوير العمل.

٣- تطوير الجمعيات المؤسسة من الناحية التنظيمية والعملية.

٤- تقديم الدعم والتسهيلات لتطوير الزراعة المروية بطرق ري الحديث.

٥- وضع برنامج لتحويل أراضي الاتحاد البعلية إلى مروية.

٦- تنظيم أسواق تعاونية لعرض منتجات الجمعيات للحد من احتكار التجار لهذه المنتجات.

٧- تنظيم جمعيات وبيع منتجات الثروة الحيوانية.

(ب ر/سـ)

ANHA