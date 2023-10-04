مقترحات أهالي الدرباسية للمشاريع الخدمية لعام 2024

عقدت بلدية الشعب في بلدة قرمانة التابعة لناحية الدرباسية اليوم، في مبنى مستوصف الشعب في قرية القيروان التابعة للبلدة، اجتماعاً لأهالي البلدة لتحديد مشاريعها الخدمية لعام 2024.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تطرقت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدة قرمانة، سلمى عربو، إلى سبب انعقاد الاجتماع، وأكدت أنه في سبيل الاطلاع على مقترحات الأهالي بخصوص أعمال البلديات.

ثم طرح أهالي البلدة مقترحاتهم حول المشاريع الخدمية في بلدة قرمانة، وركزت جميعها على ضرورة ترميم طرق الريف، وتوسيع شبكات الصرف الصحي والمياه بالإضافة لترميم الطرق الواصلة فيما بينها.

واختتم الاجتماع بتأكيد الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدة قرمانة سلمى عربو على دراسة هذه المقترحات والعمل عليها حسب الإمكانات المتوفرة.

وستعقد 4 اجتماعات في بلدات وريف ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة للاطلاع على مقترحات الأهالي حول أعمال البلديات ومشاريع العام المقبل.

(ج ع/ م ح)

ANHA