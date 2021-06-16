مقتل وجرح 4 من قوات حكومة دمشق بانفجار لغم أرضي في ريف درعا

وقُتل عنصران وجرح اثنان آخران، يتبعون لفرع "الأمن السياسي" بقوات حكومة دمشق، اليوم، في انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم في محيط بلدة دير عدس شمال درعا، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقًا لإحصائيات المرصد، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها "خلايا مسلحة" خلال الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2019 وحتى اليوم إلى 1113 هجمة واغتيال، قُتل على إثرها 762 شخصًا من مدنيين وعناصر تابعة لقوات حكومة دمشق ومرتزقة مسلحين.

(د ع)