مقتل وجرح 17 شخصًا في مجزرة ارتكبها الحوثيون غرب اليمن

وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، إن مجموعات "الحوثي" قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، وتسبّبت بمقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال، في حصيلة أولية، حسب ما نقلته شبكة "العربية".

وأوضح المصدر أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية، جراء إصاباتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال تلقي العلاج.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، حصيلة أولية بأسماء القتلى والجرحى، وهم: "منى عثمان حسن عمر، جمعة محمد عمر علي، أميمة عايش عمر علي، ميمونة عمر علي، هاجر محمد عمر، محمد عمر علي، محمد فؤاد، عرفات فؤاد، راشد عمر، منى فؤاد وعدنان فؤاد".

(س ر)