مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء إطلاق صواريخ على كابل

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان: إن "عشرة صواريخ أُطلقت من حي لاب جار في كابل" وأوضح أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار كابل وخمسة في منطقة سكنية في العاصمة، وأضاف "لسوء الحظ قُتل شخص وأصيب شخصان آخران بجروح".

كما أكد المتحدث باسم شرطة كابل فردوس فارامارز سقوط الصواريخ، مضيفًا أن معظمها أصاب الجزء الشرقي من العاصمة.

ولم تتبن أي جهة على الفور الهجوم، لكن حركة طالبان نفت ضلوعها في ذلك.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء سقوط صواريخ على وسط كابل بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث توجد سفارات وشركات دولية، تبناه داعش لاحقًا، كما تبنى في الأسابيع الماضية هجمات دامية في العاصمة بينها الهجوم على جامعة كابل ومركز تعليمي آخر، ما أسفر عن أكثر من 50 قتيلًا.

(س ر)