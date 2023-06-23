مقتل وإصابة شخصين بسقوط قذائف على مدينة القرداحة

أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بمقتل مواطن وإصابة آخر بجروح طفيفة في مدينة القرداحة؛ جراء انفجار قذيفتين أُطلقتا عبر طائرة مسيّرة قالت إن "مصدرها التنظيمات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي".

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر أمني أن "إحدى القذيفتين سقطت في أراضٍ زراعية بجانب مستوصف القرداحة، ما أدى إلى استشهاد المهندس محمد هاني سلطانة (25 عاماً) وإصابة مواطن آخر بجروح طفيفة، ووقوع أضرار مادية بأحد المباني".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات متتالية في ريف اللاذقية، ناجمة عن سقوط قذيفتين صاروخيتين صغيرتين من قبل طائرة مسيّرة مجهولة المصدر، وذلك على منطقة الضاحية بمحيط القرداحة في ريف اللاذقية، تزامناً مع تحليق مسيّر في الأجواء، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح كحصيلة أولية، فضلاً عن أضرار مادية.

ويعتبر هذا الاستهداف الأول من نوعه الذي يطال القرداحة.

وجاء ذلك بعد مرور ساعات على استهداف مسيّرة مدينة سلحب في ريف حماة الغربي، حيث أدى إلى سقوط 3 قتلى وهم امرأة وطفلان، وإصابة رجل وامرأة.

(د ع)