مقتل وإصابة صحفيين روس في قصف بذخائر عنقودية جنوب أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية قالت، إن مراسلاً عسكرياً لوكالة الأنباء الرسمية قُتل وأُصيب ثلاثةُ صحفيين روس، جرّاء هجومٍ مدفعيٍّ أوكرني باستخدام ذخائرَ عنقودية، قرب خط الجبهة في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

من جانبها تحدثت السلطاتُ الروسية عن هجومٍ أوكراني باستخدام قنابلَ عنقوديةٍ استهدف قرية “غورافليفكا” بمنطقة بيلغورود الحدودية جنوب غربي البلاد، قالت إنه لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

وسبق لكييف التي نفت استهدافَ مناطقَ داخل روسيا، أن استلمت هذا النوع من الذخائر من الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، متعهدةً بأن استخدامها سيقتصر على استعادة الأراضي الأوكرانية من السيطرة الروسية.

هذه التطوراتُ جاءت في وقتٍ أعلن الجيش الأوكراني شن هجومٍ بطائراتٍ بدون طيار على مستودعاتٍ للنفط والذخيرة في منطقة “كراسنوفارديسكي” بشبه جزيرة القرم، مشيراً إلى تدمير كافة المواقع المستهدفة.

من جانبها ذكرت سلطاتُ القرم أنها اضطرت لإجلاء السكان في محيط خمسة كيلومترات من المناطق المستهدفة في الهجوم، وتعليقِ حركة المرور مؤقتاً على جسر القرم الرابط بين شبه الجزيرة والبر الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اعتبر جسر القرم هدفاً مشروعاً باعتباره طريقاً عسكرياً لروسيا حسب قوله، الأمرُ الذي يُنذر بمزيدٍ من التصعيد بين الجانبين على المدى القريب.

(سـ)