مقتل وإصابة نحو 40 شخصاً بانفجار قنبلة في عدن

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 34 آخرين بانفجار قنبلة في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، حسب ما أوردته شبكة روسيا اليوم.

وأكد مصدر في إدارة أمن عدن، أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعت ببرميل للقمامة، وسط سوق السمك بالشيخ عثمان تم تفجيرها عن بعد.

وأفيد بأن عدداً من الجرحى إصاباتهم بليغة وتم نقلهم إلى مستشفى "أطباء بلا حدود".

وأطلق ‏مستشفى "أطباء بلا حدود"، نداء استغاثة للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى الذين أصيبوا إثر انفجار القنبلة اليدوية.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني، أحمد المسيبلي، إن القنبلة انفجرت بسوق السمك بمنطقة الشيخ عثمان، مشيراً إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 5 قتلى بينهم طفل.

(د ع)