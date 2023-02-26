مقتل وإصابة نحو 14 شخصاً بانفجار في باكستان

قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون جراء انفجار بسوق في بارخان بإقليم بلوشستان الباكستاني صباح اليوم الأحد، حسب ما قالت قناة Geo التلفزيونية الباكستانية.

ونقلت القناة عن مصدر في الشرطة المحلية "أسفر التفجير عن مقتل 4 أشخاص، ونُقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة".

وتفيد التحقيقات الأولية للشرطة، بأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة يدوية الصنع تم تركيبها على دراجة نارية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزينجو، هذا التفجير وأصدر تعليماته للسلطات باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاعتقال الجناة.

وشدد على أن "الحكومة ستتبنى استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب".

(د ع)