مقتل وإصابة خمسة من قوات حكومة دمشق في هجوم السرمانية

وكان أحد مرتزقة الاحتلال التركي فيما يسمى "أنصار الاسلام" قد هاجم موقعاً لقوات حكومة دمشق على محور السرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي يوم الجمعة، حيث عمد المهاجم إلى تفجير نفسه داخل موقع لقوات حكومة دمشق.

وحينها لم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية، ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار اليوم إلى مقتل عنصر في قوات حكومة دمشق على الأقل وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة.

وعقب ذلك استهدفت قوات حكومة دمشق، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، مناطق نفوذ مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، حيث جرى استهداف محاور السرمانية وقليدين.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أماكن في فليفل وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)