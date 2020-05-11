مقتل وإصابة عشرات جنود البحرية الإيرانية إثر إطلاق صاروخ

وقالت شبكة الحرة إن 18 من بحارة الجيش الإيراني قُتلوا بنيران صديقة في "حادث" إطلاق صاروخ تعرضت له بارجة عسكرية إيرانية في منطقة الخليج.

بدورها ذكرت وكالة فارس للأنباء أن البحرية الإيرانية أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين خلال حادث في تدريب للقوات البحرية، مشيرة إلى أن الحادث وقع على ظهر السفينة "كنارك"

ويعتقد أن السفينة الإيرانية التي أطلقت الصاروخ هي فرقاطة تسمى "جماران" دخلت الخدمة قبل نحو عشرة أعوام، وقد أطلقت صاروخاً نحو سفينة أصغر تسمى "كنارك"، وفق ما أفادت صفحة إيران إنترناشيونال في تغريدة على تويتر.

وفي هذا السياق قال الصحفي وحيد حاجي بور نقلاً عن مصادره إنه "تم تأكيد مقتل 18 شخصاً على الأقل نتيجة الحادث".

فيما قال مدونون إيرانيون إن العملية هي جزء من تدريب لإطلاق صاروخ بحري جديد يطلق عليه اسم "نور".

ونشر آخرون تسجيل فيديو لما قالوا إنها عملية نقل جرحى الحادث إلى المستشفى.

(ش ع)